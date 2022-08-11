關嘉敏拍跳樓戲緊張到瞓唔着　埋位腳震唔敢望下面

女星關嘉敏（Carman）最近忙於拍攝舞綫新劇《你好，我的大夫》，日前Carman要拍攝一場跳樓戲，首次拍攝危險動作的她直認前一晚感到好緊張。她說：「個腦不停諗應該點樣演繹好？應該點樣跳落去好？到真係要埋位企上去都有少少腳震㗎，唔係好敢望下面，所以就周圍望下風景，仲見到何廣沛喺樓下同我say hi，好快就無咁緊張喇，跳咗一、兩次後，居然仲覺得好好玩同興奮。」

之後她跟同劇的蔡思貝（Sisley）要拍攝一場躺在氣墊上的戲份，仲吸引埋張振朗同李日朗圍觀，她笑說：「佢哋笑我哋不停喺氣墊上面自拍，但唔知係咪太刺激，拍完嗰晚我就成晚都瞓唔着喇。」腦海全部都是高空跳落去的畫面，她說：「雖然拍呢場戲係有啲刺激，但要提醒觀眾朋友，呢啲危險動作需要有專業人士在場指導，大家切勿模仿啊! 今次劇情係講我因為個病而有輕生既念頭，好彩有Sisley捨身相救，最後我哋一齊跌咗落氣墊，佢仲因為咁樣擦損咗手臂。長氣都要提多次觀眾朋友，有心事唔開心要搵朋友傾訴，千祈唔好有輕生既諗法啊！」

問到Sisley有冇特別難忘事，她說：佢表示：「其實睇住Carman企上去，我都有啲覺得緊張同埋覺得好牙煙，但幕後嘅同事真係好專業，所以都唔擔心嘅。到拍我同Carman喺氣墊上面嘅戲份，我哋仲氣墊上面萌芽咗感情線，因為氣墊放氣，我哋就要抱埋一齊，感情就係咁發生咗喇。」