大葉芽藻　Ｈ奶震撼眼球

做人如果冇夢想，同條鹹魚真係冇咩分別，所以年輕人一定要識得訂立目標，無論係長遠抑或短期都好，起碼畀到自己一個理由去奮鬥，唔會渾渾噩噩！今年19歲嘅大葉芽藻，就係一位好識得為自己打算嘅後生女，仲希望自己能成為寫真界首屈一指嘅女優呢！

曲線美表露無遺

現代武器中有一款叫震撼彈，主要利用突如其來嘅巨響，令敵人產生暈眩感覺，今日為大家介紹嘅寫真女優大葉芽藻，身上都有一對「震撼彈」，每次騷出嚟都會震撼大家嘅眼球，令唔少男士暈得一陣陣。無錯！所謂「震撼彈」，即係胸前一對H奶，美觀度拍得住人氣女優鈴木富美奈心口嗰對「至寶級巨乳」。除咗上圍激凸，芽藻嘅身材都幾有曲線美，圓滑嘅屁股有成37吋，加埋高度有5呎4吋，真係好吸睛！

立志稱霸寫真界

大葉芽藻喺今年出道拍寫真，因為身材實在太正，好快就獲得唔少人支持。阿妹話自己曾一度為波大而苦惱，理由係好難買衫，亦好怕心口負擔太重而搞到膊頭痛，但家陣先了解到波大嘅好處，亦慶幸自己有機會喺寫真界平地一聲雷。值得一提，芽藻好有事業心，希望可以喺寫真演出過程中展現個人風格，仲立志要成為寫真界首屈一指嘅女優！事實上，出版商對芽藻好有信心，首隻寫真映像作品剛剛喺7月先面世，轉個頭又話會喺9月推出第二隻寫真碟，發展認真夠快！