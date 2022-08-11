MIRROR騷意外︱鏡粉忍無可忍斥魯庭暉「龜縮」　發公開信限3日內交代情況

人氣男團MIRROR上月28日在紅館舉行演唱會發生嚴重意外，事發至今ViuTV一直保持沉默態度，MakerVille行政總裁魯庭暉亦只在意外發後生後，在醫院簡單交代傷者情況及鞠躬道歉，至今一直未有更新任何交待。

事件令一班鏡粉十分不滿，紛紛在MakerVille的社交平台「洗版」式留言，寫上「一群鏡粉致魯庭暉公開信」，而開設賬戶的人則用上Anson Lo 的頭像，以千字文表達內容。內容直斥魯庭暉與MakerVille整個管理團隊一直「龜縮」，並認真問：「鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎﹖」長文中更促請MakerVille於三日內宣佈召開正式記者招待會，並列三個要點：

・再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；

・交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；

・交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

「一群鏡粉」直言即使魯庭暉現在引咎辭職亦無補於是，更表示留待事件調查和有訴訟結果後，再「一一和你計算」。