天氣熱辣辣，個身黐𣲷𣲷，呢個時候梗係要快啲沖涼啦，而喺一絲不掛嘅情況下，咁啱有個冇着衫嘅異性衝咗入浴室，你覺得會發生乜嘢事？睇過以下介紹嘅四仔，相信冇咩人唔「浴」望高漲！

連場激戰

歐美四仔片廠一向愛玩大堆頭演出，即係一套片最少有4位脫星參演，呢套由New Sensations製作嘅《The Sexual Desires Of Kristen Scott》算係異數，只係搵嚟Kristen Scott同Paige Owens孭飛，理由唔係片廠想慳皮，而係兩位脫星作為現今美國四仔界兩大淫娃，已經夠晒號召力！劇情以性幻想為主題，負責編劇嘅Kristen Scott講到明片中有大量浴室激戰場面，真係令人期待！

興奮出浴

玩鴛鴦戲水，慾火高漲係意料中事，而喺呢套由Karups製作嘅《Young and in Lust》，就出現咗呢一幕咁誘人嘅畫面。整套作品由4個短篇故事組成，全部同浴室有關，其中一個故事講述Azumi Liu因為比賽輸咗畀個男仔，要喺對方面前表演出浴，於是沖涼嗰個固然濕晒，睇嗰個就更加興奮，索性沖埋一份。Azumi話呢場出浴戲令佢感受到前所未有嘅快感，大家絕對唔可以錯過！

不速之客

四仔能拍出懸疑味？片廠Deeper就以自家出品《Fxxx Me Now》話畀大家聽，絕無吹水！影片由四仔名導Kayden Kross執導，故事講述天后級脫星Nikki Sweet飾演嘅獨居模特兒，某個夜上準備沖涼時，發現客廳有怪聲，於是落樓一睇，原來有個大隻竊賊闖入！按常理，佢會跌毛巾，全裸，跟住大叫……點知佢竟然勾引對方入浴室曳曳，完事後仲想再嚟一次。點解Nikki嘅反應會咁奇怪？結局又會係點？留待大家慢慢睇。