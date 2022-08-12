【是日通勝】

農曆七月十五

壬寅年 戊申月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、裁衣、安葬

忌：嫁娶、開市、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：12、23、42、46

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢中規中矩，遇到任何問題都要保持樂觀。

金牛座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙子座：事業發展四平八穩，惟工資收入不似預期。

巨蟹座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

獅子座：處變不驚，工作表現受到肯定，宜再接再厲。

處女座：迎來幸運一天，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：財運一般，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

天蠍座：生活稱心如意，今天有望把夢想變成現實。

人馬座：事業遇阻力，要正視溝通問題，可影響大局。

山羊座：瑣事纏身，分身不暇，不要把所有事攬上身。

水瓶座：工作運欠佳，宜沉着應戰，不要太計較得失。

雙魚座：比上不足比下有餘，多點笑容可帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 麻煩多

鼠：謀事要打醒十二分精神，切忌心存僥倖。

牛：事業與財運皆上升，付出與收入成正比。

虎：鬥志旺盛，力爭上游，距離成功非常近。

兔：是日沖煞，毅力不足，遇到問題易退縮。

龍：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

蛇：運勢平穩，做事有條不紊，易交出佳績。

馬：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

羊：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

猴：事業運平平，做好本分，處事要分輕重。

雞：受壓力與疲勞煎熬，是時候讓自己休息。

狗：諸事不順，心不在焉，工作表現受質疑。

豬：工作能力強，有望獲得上司與同事認可。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水上的呼形喝象

上次講到呼應，山之形態，是呼應着天象，這就是風水上所謂「在天成象，在地成形」，乃天地呼應之形象，所以在陰宅風水上有呼形喝象，以作結穴位的命名。

以「猛虎擒豬」這個陰宅風水穴為例，是指一隻老虎捉一隻野豬作食物。同樣道理，現實世界上就是有老虎捉野豬食，山龍的形態如何呢？老虎頭是一個圓形的山，左右兩邊伸出來的長形山，是老虎的前兩隻手，就是青龍白虎，其後面是老虎的身體尾巴，就是這個結穴位的來龍，老虎前面有一個小丘，就是隻豬。結穴位就在圓形的山老虎額頭。

又例如「倒插金釵」這個女性化的名穴，在自然山的形態，好似大家最常見的燒烤叉。揸手位置就是後方來龍，叉食物的左右兩邊，就是青龍白虎，這三點交接位下小小位置，就是結穴位。女性插上金釵在頭上，最重要的，前面平而似方形的山，就是梳妝台或者叫梳妝鏡。

天地山川的千變萬化，造就不同陰宅風水之呼形喝象。這些不同的形象結穴，造就不同的命運，是一代一代留下的寶貴文化。天地山龍變化萬千，都離不開宗旨的，左青龍右白虎前朱雀後玄武，這個天心十度，就是風水結穴的呼應。