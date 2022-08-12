蔡思貝翻撻舊愛余德丞　蜜會睇騷搞袋袋

「緋聞女王」蔡思貝被爆翻撻緋聞舊愛余德丞，兩人「拍拖」去睇舞台劇，思貝為掩人耳目，刻意戴眼鏡易容入場，又耷低頭避開視線，但一個小動作就「出賣」兩人的親密關係。

視后蔡思貝忙於拍攝新劇《你好，我的大夫》，忙到日夜顛倒的她，雖然前晚不用開工，但未有休息補眠，反而被目睹與緋聞舊愛余德丞（Dickson）密會，兩人結伴到灣仔睇由潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，由入場到散場兩人都影形不離，即使中場休息，兩人都有默契地行出去，免坐定定被觀眾發現行蹤，低調得很。

思貝悉心裝扮，梳了兩條辮仔，但就戴上眼鏡化身成四眼妹，Dickson就一身便服打扮，但他穿上橙色Tee反而引起注目，兩人臨近開場才入座，期間不時交頭接耳。到中場亮燈休息，兩人即離座，可能是不想被人指指點點。完場時，兩人刻意等大部分觀眾離開，才施施然步出，但當發現有人眼望望時，思貝就耷低頭，兩人更走向另一邊欄住了的電梯走人，在扶手電梯時，思貝用手為Dickson整理斜孭袋條皮繩，又幫他按摩肩膊，最後往停車場一齊登車離開。

入行9年的思貝被封「緋聞女王」，緋聞超過十幾段，包括2018年與Dickson因合作拍攝旅遊節目而傳緋聞，當年他踢波昏倒球場，思貝更是第一時間到達醫院，但兩人一直以好友相稱。近年努力洗底的她，專注演戲工作，兩年前她與歌手胡鴻鈞被爆「秘撻」，不過早前盛傳已分手，雖然有傳思貝有大型娛樂公司高層新歡，但年初她與Dickson又約會慶生，足見兩人感情要好。前晚睇完舞台劇後，Dickson主動在社交網上載兩人合照，已經離開無綫的他搞笑：「小姐你邊位？」思貝轉載並反擊：「你不懂美！」隔空放閃。