《神探俏嬌娃》積琪蓮史密夫不老之謎

對於一些後生嘅觀眾嚟講，如果提起《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels），你哋可能會即時諗起幾年前姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演嗰部爛片，如果年紀再大啲嘅或者會諗起金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）同劉玉玲主演那兩集賣座電影。其實呢堆片都係嚟自70年代同名嘅美劇，不過當年香港播映嗰陣由於有品牌贊助，所以改為《星辰女探俏嬌娃》。如果閣下當年有喺「公仔箱」茶飯不思煲過呢套配音劇嘅話，那閣下年紀都應該唔細！劇集當年首播後大受歡迎，更令劇中3位「俏嬌娃」花拉科茜（Farrah Fawcett）、積琪蓮史密夫（Jaclyn Smith）以及Kate Jackson大紅大紫！好不幸花拉於2009年病逝，其餘兩位「俏嬌娃」繼續喺娛樂界打拼。其中唔經唔覺積琪蓮經已76歲，但駐顏有術零走樣。到底積琪蓮有咩秘訣點樣keep住靚樣？

佢強調自己一直以來都冇幫襯過整容醫生，而佢唔打Botox。原來背後有原因！佢解釋由於老公Brad Allen亦係外科醫生，佢曾經聽老公講過一旦不停打Botox會令臉部肌肉下塌，反而會有「反效果」。咁到底佢嘅「不老秘訣」係咩？原來好簡單就係「有覺好瞓」！積琪蓮講佢不嬲有鼻敏感問題，所以每次仰睡就會鼻塞抖唔到氣，所以佢每晚都要「攝」高個枕頭做人，每次都要疊高3個枕頭才能有覺好瞓。佢笑言由於枕頭太高關係，老公每次入房見到都以為佢坐咗起身仲未瞓。而積琪蓮更叮囑女士們想保靚樣就學習她「攝」高枕頭瞓覺。