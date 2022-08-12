東方日報C1：港姐泳裝！徐麟導彈失靈　林鈺洧衰為食腩炒

昨日《2022香港小姐競選》一眾候選佳麗首度以泳裝見傳媒，擁D Cup「導彈」的林鈺洧Big波蕩漾，但坐圍同樣分量十足，「波籮」稱霸佳麗！體重同樣No.1的她卻出現凸腩醜態，要加把勁瘦身。而「爆炸頭」徐麟身材本應更勝一籌，可惜「大媽泳衣」大整蠱，埋沒好身材。

19位佳麗昨日在愉景灣首度以泳裝見傳媒，因天雨關係，由泳池移師到室內拍攝。眾女正接受大會一連7日Staycation特訓，備戰9月舉行的準決賽和決賽，在頻密訓練下，由狀態到身形也相當Fit。今屆「波霸」要數林俊賢女兒林鈺洧，三圍34.5、25、36.5的她擁D Cup「導彈」，上台時相當跌宕，連同「籮霸」下圍稱霸群雌。不過，大會提供的花花泳衣可謂大整蠱，即使上圍達35吋的「爆炸頭」徐麟與何思懿，玲瓏曲線都被「夷為平地」！

問到穿泳衣是否特別自信，林鈺洧說：「靚唔靚唔係取決於上圍大細，我覺得均勻身材先會加分，自己滿意骨架均勻同埋夠高。」談到現巨躉，她揚言唔使減：「可以做啲練習緊緻啲，女仔有啲曲線會更加好睇。」至於凸腩一事，她笑指事前食了水果，本身也容易出現肚腩仔，她自言已減了7kg，希望再減3kg達致最好狀態。

何思懿滿意身材

至於徐麟不覺得身材豐滿穿泳衣會更自信：「唔同嘅身材都有佢嘅Style，唔會比較邊個靚啲。」又指集訓頻密已經疲倦，不用特別Keep Fit。問到比賽時會否再出動「爆炸頭」搶鏡？她笑說：「都有可能。」而何思懿讚多位佳麗身材好好：「林鈺洧話自己係8號，所以身材好似葫蘆咁豐滿。我哋唔同Style，滿意自己身材，都希望減多3kg。」

另外，馮嘉敏、邢慧敏與楊溢屬Fit爆一族，沒半點贅肉。不少佳麗努力減肥，身為模特兒的邢慧敏反而食Pizza增磅：「工作人員話我好瘦，仲有Quota，叫我食多啲嘢。」而馮嘉敏指社交網的水着相其實是內衣：「有次同哥哥行山，去到冇人嘅沙灘咪即興影相，其實嗰套係內衣，哈哈！」楊溢平時做開運動，對身材有信心，只是不習慣穿高踭鞋，怕上台時站不穩，心情緊張。

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