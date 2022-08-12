布志綸新歌獲佳績　即興上演「HeHe」慶賀

歌手布志綸（Alan）新歌《飛鳥俠》榮獲四台的冠軍歌曲，包括港台「中文歌曲龍虎榜」、TVB「勁歌金榜」、ViuTV「Chill Club推介榜」及新城「勁爆本地榜」，「903專業推介」亦得到亞軍位置，是Alan作個人發展後的最好成績，可喜可賀！他說：「從前可能會覺得獎項呢啲唔太重要，但今次得到大家嘅支持，倍感有意思同意義，鼓勵我繼續去做更多好歌曲。」

近年愛上戶外活動的Alan決定以行山14公里當慶祝，也正好紀念我入行第14周年，今次他夥拍中學同學兼教練好友阿威，二人更搞笑地在山上扮起電影《鐵達尼號》的經典場面，非常爛玩。他說：「14公里嘅難度唔算大，更長如30公里嘅路程我都行過，但喺36度高溫下，真係冇嘗試過，前一日我走出露台唔使5秒已大汗淋漓，嗰日我擔心係跟我同行嘅同事、攝影師太辛勞，不過大家都堅持繼續，我當然跟大家拍住上。我知道歌迷都好錫我，佢真係唔使擔心，有教練喺旁邊指導，我哋又準備充足，我絕對有信心完成呢次挑戰。挑戰都係來自對自己EQ嘅訓練，喺咁熱嘅天氣下我係好易躁底，我需要調節自己心態，平靜落嚟，都算係一種修行，呢點係好重要。」

這歌本是Alan用作鼓勵自己，同時用來鼓勵在疫情下受影響的朋友抱着希望前行，他說：「路，一直可以行，唔係代表行完呢14公里就係一個完結，我會一直走落去。」結果他們為了突破繼續追加行多2公里。