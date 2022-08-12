【第二期消費券優惠】東港城火熱加推【消費券盛夏多重賞】

【特約報道】第二期電子消費券於8月7日起到手，相信各位都非常期待，準備大筆入手心儀產品，好好Shopping一番！配合消費券熱潮，將軍澳東港城即將於8月10日起加推多重消費券優惠，連同場內過百個商戶消費優惠，全力推動全民消費及支持零售餐飲業。於東港城消費滿指定金額即有機會獲得合共高達HK$13,500贈券，無論餐飲、超市、時尚服飾、珠寶首飾、影音、電子產品都全面覆蓋。憑消費券到東港城購物，同時享用消費券、商戶優惠及商場優惠，一筆消費，三重享受！

5重優惠多買多賞 合共高達HK$13,500回贈

趁着第二期消費券到手，到東港城掃貨，賺取最多優惠！於8月10日至8月31日期間，東港城加推【消費券盛夏多重賞】，The Point會員於東港城指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得合共高達HK$13,500電子贈券！其中消費滿HK$35,000，更可獲贈東港城及將軍澳中心的電子贈券，到東港城血拼後再到將軍澳中心一掃心頭好，實行滿載而歸。5重優惠多買多賞，合共可獲最多HK$13,500電子贈券，繼續開心Shopping。

【消費券盛夏多重賞】

推廣日期：2022年8月10日至8月31日（或換完即止）

換領地點：東港城二樓禮品換領處

換領時間：下午1時至10時

優惠詳情：The Point會員於東港城指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得高達HK$7,500贈券！

獎賞一：消費滿HK$2,000（最多合組3張HK$100以上單據），即可換領價值HK$200電子贈券（名額：80個），包括：

• 2張HK$50東港城零售電子贈券

• 2張HK$50一田超市現金電子贈券

獎賞二：消費滿HK$5,000（須合組2-3張HK$100以上單據），即可換領價值HK$500電子贈券（名額：100個），包括：

• 3張HK$50東港城零售電子贈券

• 1張HK$50東港城餐飲電子贈券

• 6張HK$50 一田超市現金電子贈券

獎賞三：消費滿HK$18,000（須合組2-5張HK$100以上單據），即可換領價值HK$1,800電子贈券（名額：25個），包括：

• 7張HK$100東港城零售電子贈券

• 4張HK$100東港城餐飲電子贈券

• 7張HK$100一田超市現金電子贈券

獎賞四：消費滿HK$35,000 (須合組2-6張HK$100以上單據），即可換領價值HK$3,500電子贈券（名額：50個），包括：

• 4張HK$500東港城珠寶首飾電子贈券 或 影音及電子產品電子贈券

• 3張HK$500將軍澳中心珠寶首飾電子贈券 或 影音及電子產品電子贈券

獎賞五：消費滿HK$75,000（須合組2-10張HK$100以上單據），即可換領HK$7,500東港城零售電子贈券（名額：40個），包括：

• 10張HK$500東港城零售電子贈券

• 15張HK$100東港城餐飲電子贈券

• 10張HK$100 一田超市現金電子贈券

買滿HK$5,000即送5倍積分 精選優惠低至2折

以為5重優惠已經好抵？東港城再大送5倍積分，幫大家慳到盡！針對消費券推出，不少市民都會趁機入手最新型號手機、家電、珠寶大額消費，由8月7日至8月31日，東港城火熱追加【5倍積分狂賞】，The Point會員於場內指定電器及珠寶鐘錶商戶即日單一電子消費滿HK$5,000，可獲5倍積分，可兌換成高達HK$800 Point Dollar，積分當錢使，再於場內入手心頭好。

場內多個電器、珠寶鐘錶及精選時裝及手袋商戶亦有提供優惠讓大家掃貨，優惠破底價低至2折起，讓大家一次過享受消費券、商戶優惠及商場優惠！豐澤精選超過1,000件電子及影音產品，低至2折發售；在太子珠寶購買珠寶貨品每滿HK$1,000即減HK$200，相當於8折；於TWIST以消費券購物可享85折，若折後滿$2,000，額外再減$100！

追加【5倍積分狂賞】

推廣日期：2022年8月7日至8月31日

換領地點：東港城二樓禮品換領處

換領時間：下午1時至10時

優惠詳情：The Point會員於場內指定電器及珠寶鐘錶商戶即日單一電子消費滿HK$5,000，可獲5倍積分，兌換高達HK$800 Point Dollar。

（須即日於禮品換領處登記積分，可賺取積分上限為200,000分，恕不接受後補及手機上載登記。）