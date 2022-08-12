陳栢熹認有怪癖疫市創業　馮德倫演技好過梁朝偉唔敢當

由名人陳栢熹（Harris）與李家彤（Antonia）共同創辦的時裝品牌AUTOPILOT中環新店正式開幕，昨日（11日）請來演員馮德倫、陳嘉寶、何嘉莉及山上詩納女兒Hilary Fan等出席開幕活動，而Harris的父母陳欽杰與陳徐巧嬌也有現身支持。

Harris透露品牌成立於2020年底，上年7月才開始在酒店做Pop Up店試業，但自言一直處於打游擊戰階段，今年終於儲夠錢，分別於6月及7月在尖沙咀及中環開店，講到在疫市創業，他坦言：「當年我睇住父母喺1997年金融風暴下創立時裝品牌，我覺得喺絕望嘅時候要做啲嘢，我個心入面一直係咁諗，可能呢個係我嘅怪癖啦！我近十幾年都係承傳緊父母嘅公司，由設計師做到CEO，我好想創作一個自己Style嘅品牌，睇吓究竟行唔行得通。」

他又說：「依家我一星期有三日做自己公司，其餘四日打理父母公司。（投資咗幾多錢？）我同朋友兩個人夾埋投資咗6位數，我哋好慳，全部都係自己儲嘅錢，冇靠父母。」談到品牌的目標，他表示沒有計劃：「近幾年冇力感好重，計劃咗都未必做到，由作品自己說話。」

另外，近年專注做導演的馮德倫日前生日，太太舒淇在社交網送上甜蜜祝福，並大爆丈夫將重返演員行列，馮德倫透露生日跟家人食飯慶祝，對於太太讚他演技好過梁朝偉，他笑言：「肯定佢係講大話，佢好鍾意講笑，佢只係想幫我嚟緊上映嘅電影宣傳。我都有8、9年冇演過戲，但冇票房壓力，今次個經驗好開心，同香港團隊合作感覺親密。（依家全力做演員？）唔係，睇機遇，我之前都冇話唔做演員，只係做咗導演後少咗人搵我演出，因為導演一個作品都要花一、兩年時間。」他表示年尾將演出另一部電影，問到有傳他有意拍港劇？他說：「有嘅話我好樂意，冇所謂拍劇定電影，我想支持本地。」提到本地演員新人輩出，他自言剛返港不久，要慢慢研究，對於有指MIRROR是票房保證？他坦言：「我唔知，我之前睇咗《梅艷芳》，王丹妮啲戲幾好，好多新演員都好有潛質，但要睇適唔適合套戲同佢願唔願意接。」

至於有3名小朋友的陳嘉寶笑言出來工作，就可以逃避湊仔的責任：「我經常問有冇戲拍，最好送我去遠啲拍戲。雖然我好愛我嘅小朋友，但如果3個人一齊尖叫真係好驚。（老公冇幫手？）有，但都分唔勻，我同老公都係時間管理超人，老公都好好，佢會畀時間我去同朋友食飯放鬆吓。（最驚係咩？）小朋友冇安全意識，唔知道危險。」談到工作，她透露除拍戲外，並有人看中其聲音：「估唔到有人鍾意我把聲搵我做嘢，但唔講得係咩工作。（你唱歌得唔得？）心虛兩秒，我有唱過歌，但都係專心演戲，如果要我演歌手一定冇問題。」