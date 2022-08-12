傳媒工作者選大衞寶兒為「半世紀最具影響力的英國藝術家」

英國藝術電視頻道Sky Arts近日為慶祝過去與現今的英國藝術人士對全球文化的貢獻而舉辦名為「過去50年最具影響力的英國藝術家」的選舉，頻道邀請英國女主持Lauren Laverne率領數十位傳媒界工作者做評判，一同在「視覺藝術、文學藝術、演藝界、音樂以及影視界」5個範疇中選出最具影響力的藝人。結果，有「樂壇變色龍」之稱的已故搖滾巨星大衞寶兒（David Bowie）登冠！電視頻道的負責人大讚大衛是流行文化界的「獨行俠」。

而僅次於大衞寶兒排第2位的就是英國名導演Steve McQueen。此外，電影導演烈尼史葛（Ridley Scott）、「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）以及基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）亦榜上有名！其他入圍的名人還包括英國名時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood、諧星力奇基維爾（Ricky Gervais）、饒舌天王Stormzy、已故時裝設計師Alexander McQueen、街頭畫家Banksy、「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）、英國女子組合辣妹（The Spice Girls）等。