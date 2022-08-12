【特約報道】好多人肩頸痛就按摩肩頸，腰背痛就按摩腰背，但往往只能起到暫時紓緩的作用，緊繃不適很快又回來，全因沒有找出疼痛癥結所在。

有沒有發現，按摩時每當按到一個特定位置，少少力按都會痛到彈起？西醫指出，特別的痛點其實是在發炎的肌肉中央最高張力、最緊繃的結節位置，稱為「激痛點」(Trigger Point)，而每個肌肉的激痛點會把痛楚轉移到特定鄰近的肌肉群中。中醫亦有類似說法，西醫所指的激痛點，也就是中醫俗稱的「筋結」。當筋肌勞損攣縮，筋結黏連而成，會壓住周圍的神經線和血管，產生氣阻，繼而引起炎症痛症。

要真正緩解痛症，必須要針對激痛點，而且有時候疼痛的肌肉已經非常繃緊，再強行做刮痧或按摩，有機會令肌肉更加緊張，未必有助紓緩痛楚。這時候就要借助針灸治療。

中醫認為經絡存在於人體，負責傳送氣、血、津、液等，像一個巨大的交通網絡，將身體不同部位緊密聯繫，構成一個全面的人體地圖。針灸是在痛點上施針並加以捻轉，令患處產生「酸、麻、脹、重」的感覺，有效打散繃緊的肌腱；同時能刺激功能失調的神經，促進經絡氣血循環，達到自我調整的治療目的。西方醫學的「門閥控制理論」（Gate Control Theory）以及「腦內啡理論」，均證明了針灸的止痛放鬆功效。

別以為針灸一定是「邊度痛針邊到」，其實針灸可分近部取穴或遠端取穴兩種。近部取穴即是於痛症部位附近取穴，有效鬆解局部氣血不暢，不過如該部位正在發炎紅腫就不會於該處取穴；遠端取穴則是找跟痛點相對應經絡的遠端穴位，例如腰背痛患者會於腿部或手部穴位施針，能夠刺激腦部釋放天然減痛物質，快速鎮痛。

如有需要，針灸治療更會配合使用電磁波理療儀，增加對穴位的刺激來達到通經活絡、理氣化滯的療效。行針的過程中理療儀所發出的熱氣，正好可以順利通過針這個媒介進入皮膚腠理，達到擴張血管、加快血液循環、消炎消腫、疏通經脈。

針灸有效止痛、放鬆、解沾黏，對緩解痛症非常有幫助。但下針大有學問，包括用針長度、部位穴道、下針深淺，都不能馬虎，一旦錯誤施針，治療不成反而傷身，所以一定要尋求專業中醫師治療。有朋友想試針灸但怕痛，我說：「肩頸痛咁耐你都忍到，針痛相對小兒科啦！」

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中醫師通過針刺，刺激人體體表部位，激發氣血流通，調節臟腑功能，達到防治病患的療效。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。