接拍羅素兄弟新作　楊紫瓊與《怪奇物語》女星首度合作

楊紫瓊（Michelle Yeoh）近期頻頻有新戲開，繼《阿凡達》（Avatar）系列之後，近日她亦接拍了由漫威（Marvel）超級英雄系列導演羅素兄弟（The Russo Brothers）執導的新作《The Electric State》。

據知除了Michelle之外，同片還有兩大巨星「星爵」Chris Pratt和《怪奇物語》（Stranger Things）女主角「11」Millie Bobby Brown。卡士強勁！今次將會是Michelle繼《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）後，再與Chris合作！據知影片將由Netflix投資，預算製作費高達2億美元（約15.68億港元）。預計今年秋季開拍。

影片是改編自瑞典藝術家Simon Stålenhag的同名科幻漫畫，故事背景為一個完全不一樣的1997年，講述一名離家出走的少女發現來找她的古怪機械人原來是她失蹤多時的弟弟送來的，她和機械人開始在一個充滿想像力的世界中尋找弟弟。而這個世界由人類以及各式各樣的機械人組成，她們在這個過程中發現一個巨大的陰謀。暫時未知Michelle將飾演那個角色。