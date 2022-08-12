化妝師教路　5步塑造無暇底妝

夏天又熱又焗還要戴口罩。無論是否新手或哪一種膚質，都會面對瘋狂溶妝的問題；最先脫妝的一定是容易出油的T字位，還有遍布乾紋的地方。而且不少人化妝時都疏忽底妝，以致化妝後整體妝感顯得髒髒的，不夠精緻。今次邀請HOURGLASS專業化妝師Iris教大家化底妝的完整步驟，讓大家在悶熱天氣下，依然保持完美無瑕妝效，戴上口罩也無懼脫妝！

Step 1：妝前保養

如果有乾性肌及有乾紋問題，就要在上妝前為皮膚補水。化妝師Iris表示：「妝前用補濕產品打底，能夠深層修復皮膚，讓後續的妝容更貼服。」但她提醒上妝前勿塗上過多保養品，否則會導致底妝出現浮粉、起屑等情況。「只需要一瓶多效的補濕面霜就足夠，大家可先在臉上大面積塗抹，然後重點在有乾紋部位按摩，加快面霜滲透至肌底。」

Step 2：用防曬精華

紫外線一年四季無處不在，所以女士們不能掉以輕心，否則紫外線會對皮膚構成傷害，令肌膚泛紅或受傷，刺激黑色素增生而形成色斑，甚至加速肌膚老化及引致皺紋等問題。至於在何時加入防曬步驟，效果會最理想？Iris表示做好保養及上粉底前，塗防曬霜最能起到保護作用。

Step 3：上粉底方法

搽粉底前，需先挑選適合自己的粉底顏色，Iris教路不要揀偏色，這樣看起來就最自然，最接近像原來膚色。至於如何辨別自己屬於甚麼膚色，最簡單方法是看內手臂血管顏色。血管偏綠是暖色系，血管偏紫是冷色系，兩者都有就是中性膚色。按膚色挑選準確色號粉底液之後，就可以正式上粉底。她推介大家選用AMBIENT柔光輕透粉底液，它不但提供持久的柔焦妝效和出色遮瑕力，更兼具抗藍光、抗氧化、補濕等功效，用後口罩無懼沾粉。

她又教大家善用粉底掃，首先用稍微扁身的化妝掃上粉底。「大家一定對扁頭形狀化妝掃不感陌生，但次次用它上妝後出現掃痕，就以為不適合自己而荒廢這個化妝掃。其實這款化妝掃非常有用，可以幫你先上色，之後只要再用模仿手指設計的AMBIENT柔光粉底掃，把粉底液均勻地向外推開，便能讓粉底液更好地融合面部肌膚，打造猶如第二層肌膚的妝效。」

Step 4：分區定妝

要妝容整天不脫妝，定妝一環絕對不可缺少。不想妝容太厚重的話，可選擇透明定妝產品。Iris指出用定妝粉也有技巧，不是用粉撲輕輕拍一拍全臉就等於化完妝：「中間T字位容易出油，要用更多定妝粉，因此會用細化妝掃上粉；而外圈範圍則可以使用大掃大範圍上粉。」

Step 5：柔光美顏粉餅

最後步驟是打造精緻妝容的關鍵！Iris建議使用有柔光效果的粉餅，為皮膚營造有如加了相機濾鏡的立體光滑效果。以手工打造的HOURGLASS Ambient柔光亮顏粉餅，採用立體光效技術將亮顏色彩與光感完美平衡，能為肌膚帶來柔光感。另外，有「小白餅」之稱的NARS Light Reflecting原生光蜜粉餅，加入了Photochromatic Technology自動感光科技，能讓膚色與光線完美融合，近距離看都能感受到柔肌效果，是打造滿分美肌的好幫手。