星級煮意︱Kylie C.輕鬆教煮麻辣涼拌青瓜　糖心蛋都得！

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》今次由「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）接棒，她不止樣靚身材正兼具備高學歷，且煮得一手好菜，可謂出得廳堂入得廚房，她將一連四集為大家炮製拿手小菜。

Kylie C.表示因為太貪吃，所以細細個就已經對烹飪感興趣，不過家人不放心她下廚，直到她到外國讀書才有機會煮自己愛吃的東西：「煲湯同煲涼荼都係屋企人教，因為佢哋想我健康啲，但我鍾意食嘅嘢同甜品都係網上搵食譜自學，一開始經常失敗，但整多幾次就學識調校分量。我最擅長係麻辣雞煲、蝦仁炒蛋同各類型雞翼，因為整得最多所以就熟能生巧。」

首集Kylie C.就示範兩道涼菜，酸酸辣辣又清涼，正好適合炎炎夏日食用，食完包保開胃又醒晨。做法十分簡單快捷，同一款醬汁更可以配搭不同菜式，千變萬化。第一道是麻辣涼拌青瓜，材料只需要一條青瓜、三瓣蒜、半茶匙鹽、兩湯匙醋及三湯匙麻辣醬，先將青瓜切好放入碗內，再將其他調味料放入碗中跟青瓜拌均勻就可以食用。

至於第二道涼菜是由第一道涼菜演變而來，Kylie C.表示：「我知道好多人唔鍾意草青味，如果大家唔喜歡食青瓜，可以將麻辣涼拌轉為做糖心蛋。我會用日本雞蛋做糖心蛋，日本蛋比較好食，記住烚蛋前先將雞蛋放喺室溫一陣，否則水滾放蛋嘅時候好易爆。」先用猛火將水煮沸，當水滾後可將火調教為細火，並加入3隻雞蛋，記得要打開蓋去煮，大約煮5分30秒就可以，之後將蛋撈起置入冷水中，靜待一分鐘後就可以剥殼，再將醋、小量鹽、麻辣醬及三瓣蒜切碎淋在蛋上就可以食用。