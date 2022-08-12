美國女星安妮希茨毒駕撞車腦部重創　發言人：預計她不會存活

53歲荷里活女星安妮希茨（Anne Heche）上周於洛杉磯近郊街道駕駛期間遇嚴重車禍，安妮被嚴重燒傷緊急送院。雖然醫生當時被指認為她未有生命危險。但近日有指她的傷勢嚴重，其發言人更宣布預料她不會存活！

發言人昨晚（11日）發表聲明「打定輸數」：「不幸的是，由於她的意外，安妮希茨遭受了嚴重的缺氧性腦損傷，目前處於昏迷狀態，情況危急。預計她不會活下來。」發言人更透露安妮早已計劃捐出器官。而近日有指警方在她的血液中發現她意外前吸食過可卡因。

安妮曾主演過多部電影包括新版《觸目驚心》（Psycho）、《作大英雄》（Wag the Dog）、《忠奸人》（Donnie Brasco）以及《六日狂奔七日情》（Six Days, Seven Nights）等，曾與多位美國男星包括尊尼特普（Johnny Depp）和夏里遜福（Harrison Ford）等合作。她的舊拍檔艾力寶雲（Alec Baldwin）和她的前女友同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）等先後留言為她送上祝福！