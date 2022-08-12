墮屏意外︱潛水避談慘被圍攻　193疑不堪辱罵爆粗反擊

人氣男團MIRROR上月28日喺紅館舉行演唱會途中發生嚴重墮屏意外，致兩名舞者受傷並緊急送院，當中傷者阿Mo仍留醫ICU。意外發生後，初時12位成員都潛水閉關，加上取消幾乎所有工作，令粉絲擔心眾人心理健康，不過隨住MIRROR透過社交平台陸續發聲，表示會勇敢面對事件，但仍未為事件表態。點知與事件無關嘅男團ERROR成員193（郭嘉駿）忽然「首當其衝」，向來敢言嘅佢今次亦封口不提意外，但就成為網友「攻擊」對象，竟有唔少網友湧入其社交網留言狂鬧，直斥佢唔敢發表意見嘅行為「乞人憎」、甚至人身攻擊佢歌藝、演藝才能等。

近日有網友晒出疑似係收到性格火爆嘅193回覆，該網友上載截圖紀錄，網友大鬧對方唔敢提意外事件，當中除用字粗鄙外，網友亦有爆粗及作人身攻擊，之後見到疑似193帳號回覆對方：「你係咪精神有問題？你覺得我係時事評論員？我咩都要評論嘅咩？我鍾意講乜就講乜㗎啦，使唔使你批准啊？……如果冇咗鍵盤，我諗你連垃圾都不如！」以表達不滿，二人持續對罵，隨後疑似193更Block咗該網友，惟對話截圖未知真偽。