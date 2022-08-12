新推中菜　大玩視覺效果

適合一家大細作聚餐的中菜，富功架的傳統菜式或創意十足的新派菜，都能滿足長輩和年輕人的口味，近日除有新中菜館開業，亦有餐廳因應季節推出新菜，每道菜式經精心設計，美味之外，造型又極富視覺效果，隨時和親友來個Happy Gathering，話都無咁易。

舊區新店

土瓜灣近年經過發展，吸引有特色的新店進駐。早前於該區開店的新派中菜「聚聚」，提供富創意的中式料理，加上精緻賣相，有助提升食欲，分量十足的火燄脆皮豬手，上桌後加玫瑰露點火，富視覺效果又有酒香。子薑皮蛋吃得多，一道雙色流心皮蛋配青椒和子薑，清爽開胃。另外還有椰皇燉珍寶花膠、原隻鮑魚撻、土豪雪茄春卷，主菜有香草金稻帆立貝、眼前一亮煙熏雞、脆皮魚香茄子和避風塘紅黃綠等。由現時至9月30日有開幕限定優惠，客人消費滿HK$100，即可獲1張HK$100現金券，多食多送。

新廚登場

每一位大廚都會有自己的個人風格，跑馬地的高級中菜館「壹玖捌叁」，迎來新任總廚李夢常師傅，並帶來多款新菜式。雞同鴨講是結合扣鵝掌和釀雞翼2道菜，玩味十足。龍蝦慕絲釀肚菌配羊肚菌啫喱和鮮百合泡沫，清新富菌香。日本帶子慕絲釀竹笙配秘製XO醬，濃郁富層次。另外還有冬瓜燕窩球配燒鴨海參汁、豆腐魚膠釀脆皮關東遼參、花雕蟹蒸蛋配百合泡和蓮子雪糕配龍眼雪耳糖水等，讓客人耳目一新。

鮮爽夏日菜

中國人會按節氣或五行，品嘗適合的食材和菜式，達到養生開胃的效果。中環高級中菜館「唐述」，因應夏日，選用輕盈海鮮、新鮮時蔬等入饌，推出期間限定的「嘗夏‧世味」晚市套餐，以西班牙紅蝦做主角的隻囍，有椒鹽蝦頭和花雕蝦刺身，再加花雕酒啫喱，清新鮮香。矜貴和牛梨子升級私房28頭乾鮑魚，以日本和牛骨、牛面頰肉和梅菜燜煮鮑魚，加梨子平衡味道。從金錢雞變奏的金錢玉透，以薑汁凍和烤菇代替肥豬肉和雞肝，配西班牙黑毛豬，別具風味。至於潛龍金雕，內有日本甘鯛和龍蝦，醬汁以番茄和雞蛋燉煮而成，香脆清鮮。

唐朝盛世

中國歷史遠源流長，在多國朝代裏，唐朝盛世為人熟悉，剛於金鐘開幕的多元感官中菜體驗空間「䭘」，藏身於一間中菜館內，每晚只招待10人，可說是神秘的店中店。用餐空間經過特別設計，有360度環迴屏幕，利用視覺、聽覺和味覺，加強客人用餐體驗。餐廳以中國典故和歷史人物等作靈感設計菜品，首先出場是唐代主題，供應8道菜套餐，荔枝龍蝦球代表楊貴妃、「梨園劇場‧鴨吞豬」是對唐玄宗熱愛戲曲致意，香烤羊肉叉燒是以火藥作主題，另外還有以絲綢之路、詩人李白、孟浩然等作靈感創作的菜式。在品嘗佳餚的時候，客人可以追加清酒配對，當中更有限量款式，邊吃感受盛世唐朝。

消暑冬瓜盅

天氣悶熱胃口差，來些清新的瓜菜最好不過。翠亨邨由現時至9月30日逢星期一至五，推出4位用的涼夏冬瓜盅宴，主角當然是原鼎海鮮粒冬瓜盅，6斤以上的冬瓜蒸至5成軟，加老雞、豬肉、金華火腿等燉8小時的上湯再燉煮，放入夜香花和各款食材，鮮甜消暑。其他菜式有桂花蟹肉炒銀絲、翡翠百合炒蝦球和南乳吊燒雞等。於指定網站預訂冬瓜盅宴，可享免加一及茗茶收費。

港台Fusion火鍋

點解叫港台？說的是香港本地老字號公利與台灣人氣滷味店「燈籠滷味T.P.E.」大玩Crossover。燈籠滷味T.P.E.中環店開業半年來人氣持續高企，最近夥拍「公利真料竹蔗水」於即日起推出分店期間限定的港台Fusion火鍋套餐「燈籠滷拼火鍋2人套餐」，有公利特選甘蔗椰香清雞湯、燈籠招牌滷牛骨湯、台式「您磨嗎？」麻辣鴨血湯及豆腐香菜清湯4款湯底選擇，必試清新甘甜的「公利特選甘蔗椰香清雞湯」及惹味的「燈籠招牌滷牛骨湯」湯底，選用高質及新鮮的食材炮製，包括時令竹蔗、獨家秘製滷湯、日本涓豆腐，以及各種燉湯藥材等。火鍋配料方面亦選擇多多，有招牌滷味拼盤、台灣直送的火鍋配料拼盤（甜不辣、麻吉燒、香菇貢丸、花枝丸）及台灣直送豆類拼盤（百頁豆腐、大豆皮、花干）等。另外，套餐更提供優質肉類食材，如日本宮崎A4和牛及鹿兒島豚腩等。此外，燈籠滷味為慶祝葵芳店開業，於即日起於中環店惠顧燈籠滷拼火鍋「極上‧豪吃」、「燈籠‧滿足」火鍋套餐，Follow & Like品牌香港的官方FB或IG，即可獲HK$50折扣優惠，抵！