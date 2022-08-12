復古風純電概念　華麗穿越

概念車就一定前衞科幻？咁又未必，有時來個新舊Crossover的華麗穿越也不錯，一樣帶來驚喜。像Mercedes-Benz，早年便以於20世紀(1901年)面世的世界首輛現代化汽車Mercedes 35 PS為設計靈感，打造富21世紀現代色彩及科技感的復古純電動豪華概念Vision Mercedes Simplex，順便一次過向品牌誕生兼一代經典致敬。

Vision Mercedes Simplex

Mercedes 35 PS面世後一年，廠方推出Mercedes Simplex以後繼車身份投產。而Vision Mercedes Simplex，可說是將經典由20世紀穿越到21世紀的一次華麗致敬。Vision Mercedes Simplex擁有沿襲自Mercedes 35 PS外形設計，充滿了古典味道，當然同時亦配備了不少新時代的汽車元素。傳統金屬面罩被數碼化黑色3D大面罩及玫瑰金飾框取替，上面不止能呈現最原始最傳統的Mercedes品牌白色發光撩草字，伴有發光藍色平治星徽圖案，並會適時顯示車輛狀態信息動畫。佔據四個角落的大車輪，用上全新設計並附有輕盈帶透明感和具空氣動力效率的大圓蓋飾。長車頭兩側的白色皮扣和車尾椅背下的黑色皮箱，貴氣十足之餘，亦充分體現工匠手工之精湛。

天藍色內飾，與前白後黑的車身顏色配搭，形成強烈視覺對比。設計時尚的兩座位梳化椅，採用經典奢華的Chesterfield款式手工絎縫工藝完成。由數碼化科技主導的中控台設計簡約時尚，同時融入像外露式的轉向基柱、配上木飾及金屬裝飾的軚環等的復古設計細節。整個中控台被白底附有平治星徽圖案的投射大屏幕覆蓋，能因應行車狀況自動將車速、導航、車輛信息等動態資訊投射到屏幕上。玫瑰金圓框數碼化顯示時鐘置中，其下方僅設有 4個駕駛功能切換器，時代感和科技感兼備。

INFINITI Prototype 9

擁有長頭冚、超短前後懸(即前後輪與車頭及車尾的距離)兼四輪全外露布局及單座位開放式車廂的INFINITI Prototype 9，設計靈感來自上世紀40年代格蘭披治賽車。光滑的空氣動力學鋼製車身板件以至包裹在內的鋼梯框架，均是由INFINITI母公司Nissan的大師級工匠團隊以最傳統的車身工藝，手工錘打成型。

黑色皮革包覆的單座位開放式車廂，採用跟當年單座位賽車相若的縫製手法。置於軚環正中央的一大兩細布局鋁製儀錶，設計靈感啟發自上世紀中的飛機儀錶，分別顯示回轉力、冷卻水/電池溫度及電力。車廂內開關器及按鍵等機關不多，設在座位的左右兩側。其中僅配備P、D、R檔的波棍台設在右側，波棍頭採用圓形金屬，賣相機械操作感十足。腳下還採用附設中央鎖的19吋鋼絲輪圈，配Cross-ply內胎結構的競賽輪胎。由頭到腳都散發着強烈的復古氣息。雖然賣相復古，但它可是車載由一具30kWh高壓鋰離子電池及一具後軸電馬達組成的純電動力系統，擁有148hp最大馬力和320Nm峰值扭力輸出，0-100km/h 加速5.5秒完成，最高時速170km/h。

Renault 5 Diamant

法國Renault車廠的標誌性迷你揭背車Renault 5，於 1972 年推出市場至 1984 年間在多個國家售出超過 500 萬輛的佳績，堪稱一代經典。早前廠方便趁該車型誕於生50周年，與法國著名室內設計師 Pierre Gonalons合作打造充滿法式時尚設計的復古純電Renault 5 Diamant。

不僅換上了純電動力系統，還配備指紋掃描車門解鎖的Renault 5 Diamant，保留着跟當年Renault 5一樣的車身線條輪廓及軟篷車頂設計，同時換上時尚高雅的「鑽石」頭燈、粉紅與磨砂金雙車色和白色光滑大圓框輪圈。一個大芒都沒有的車廂，精簡得嚟充滿時尚感。僅設三個圓形獨立數碼化儀錶，以顯示車速、電量及時間等基本資訊。需要導航及其他多媒體資訊的話，只要將你的智機手機放在中控台上的特設機座即可。形狀獨特的碳纖軚環，外層包上回收大理石，賣相精緻得嚟，不失實用性。內門把、手攪車窗搖桿及換檔桿皆採用具明顯巴黎風格、鍍有淡金色的金屬球裝飾。全車座椅以至儀錶板均以手工編織的馬毛織物覆蓋，地台還鋪有安哥拉山羊毛(Mohair)地氈，盡顯法式奢華。