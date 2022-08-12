夏天是拍攝好季節，雖然智能手機的影相功能愈趨強勁，但追求質素的龍友始終鍾情數碼相機。Fujifilm全新旗艦級無反相機X-H2S就擁有高速自動對焦和連拍能力，連帶錄影功能亦全面升級。同期Canon及Nikon兩大廠也有新機發表，功能各異滿足不同拍攝需要。

千張連拍 6K錄影

Fujifilm X-H2S採用全新2,610 萬像素APS-C尺寸CMOS感應器，並使用背照層疊式結構，比現有型號提高4倍讀取數據速度，從而實現每秒40張無黑屏高速連拍;使用電子快門更能拍攝超過1,000張的連續影像，包括每秒30張JPEG及每秒20張RAW，保證不錯過任何Magic Moment！另搭載全新X-Processor 5處理器，提高AF精度和速度的同時，降低高ISO感光度的噪點 ; 用戶更可半按快門按鍵來追蹤移動對象，配合人臉/眼睛追蹤及物體偵測功能，至啱貓奴狗奴影動物之用！錄影方面，相機能拍攝6.2K@30p的4:2:2 10bit影片及4K@120p高格數影片，並支援三種Apple ProRes編解碼器及F-Log2功能，令後期製作更容易。針對長時間拍攝需要，它的手柄設計經過改良，使用長炮或大光圈鏡頭時更容易握持，而多得全新散熱結構及外接式冷卻風扇FAN-001，高溫下也能長時間拍攝。其他配置包括五軸機身防震系統、162萬點多角度LCD顯示屏、CFexpress Type B及SD雙記憶卡插槽等，其NP-W235鋰電池足夠拍攝約720張相片。

Vlog而生

Z 30是Nikon首部針對拍Vlog而設的無反相機，淨機身僅重 350g，屬Z系列最輕一員。造型符合人體工學，同時內置雙收音咪及攝錄指示燈，最長可拍攝125分鐘Full HD/24p/25p 影片，方便Vlogger無間斷錄影。另內置2,100萬像素APS-C片幅CMOS感光元件、EXPEED 6影像處理器，支援11fps連拍、眼睛偵測AF與動物自動對焦。

打雀專用

Canon EOS R7採用全新研發3,250萬像素APS-C CMOS影像感應器，結合DIGIC X數碼影像處理器，在電子快門下高每秒可拍攝30張。它提供最高1/16000秒快門速度，RAW連拍模式更備有「預先拍攝」功能，能記錄按下快門前約 0.5 秒的影像，加上動物自動對焦追蹤能力，至啱「打雀一族」！另外，它支援無裁切4K UHD 60p短片及Canon Log 3格式，足以應對任何後期製作所需。