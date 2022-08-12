被前夫公開鬧仔片段　Britney律師威脅向對方提告

美國天后Britney Spears的前夫「軟飯王」奇雲費迪蘭（Kevin Federline）早前罕有受訪，爆他們的兩名兒子積頓占士（Jayden James）與辛布斯頓（Sean Preston）已避見母親幾個月，仲話兒子對母親在社交網不斷公開遮點全裸照而感到尷尬。後來她更寸爆奇雲「咬老軟」依賴她提供的贍養費生活。她日前更出Post表示兩子的行為「令人討厭」，因而令前夫大為不滿前日（10日）公開兩子拍下被Britney辱罵的3段影片！

奇雲指影片是兩子於11、12歲時拍下的，並表示︰「我唔能夠坐以待斃，任由兒子喺經歷呢啲事情後，被咁樣指控…謊言要停止，我希望我啲仔可以更好地成長。」他公開的其中一條片攝於深夜時分，當時兒子在睡房睡覺，Britney突然入房大聲說︰「呢個係我屋企，如果我想入嚟幫你搽面霜，你只可以話好，唔可以話唔好。你哋所有人要尊重我，明白未？」另外亦有她在車上爆粗鬧仔的影片。

事後Britney的律師反擊批評奇雲甫片是離間她與兩子的關係，亦侵犯了她的私隱和尊嚴。並威脅會採取法律行動來控告前夫網上欺凌。