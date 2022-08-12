每日一杯咖啡，似乎已經成為唔少上班族及年輕人的生活日常，坊間嘅咖啡小店因而愈開愈有，除了連鎖品牌外，還有不少個性小店，帶來琳琅滿目的咖啡品種與款式，以及獨特的咖啡體驗添呢！

全新型格店

區內少有

提起九龍塘區的咖啡店，大家想到的離不開大型商場，然而場內多的是連鎖品牌，想找間型格個性小店，難！最近區內開設了一間全新輕食咖啡店Hap Coffee，由設計師丈夫Johnny和前資深護士太太Carol夫婦二人主理。新店糅合80年代舊式商場與清新店面設計，雪白牆身配淺啡色木材營造出窗明几淨、耐看舒適的氛圍。飲品有拿鐵咖啡、奶泡綿密的Flat White、美式咖啡以及意式濃縮咖啡等，亦有意想不到的另類選擇，好似清新的意式濃縮咖啡奎寧水（Espresso Tonic)，又或Orange Black（橙啡），以鮮製Cold Pressed橙汁加入意式濃縮咖啡而成；還有必試的「作品」（AL），以Manhattan Glass盛載住甜的菠蘿汁、酸及苦的意式濃縮咖啡以及略帶微辣的薑啤，讓大家從中細味「甜酸苦辣」，感悟「百味人生」。此外，還有以優質材料和純正烹調方法炮製的包點，如由Bakehouse供應每日新鮮烤製的多士麵包片、外脆內軟的曲奇、牛油香氣濃郁的牛角包及人氣大熱甜品牛角包窩夫配雪糕。主食有All Day Breakfast、沙律和各式意粉外，還有加入日韓元素的韓式辛辣雞絲冷麵、日式炸雞唐揚等。小店亦有兩款不同口味的優質咖啡豆供大家選購，將這份獨特味道帶回家。

新鮮焙煎

剛於灣仔開業的「野田珈琲生豆專門店+焙煎」為啡迷來帶新的嘗鮮體驗，新店的咖啡生豆經由日本採購及進口，由日本團隊提供專業焙煎指引，經過香港團隊超過600次的反覆測試、杯測，研發出每款精品咖啡生豆的最佳焙煎曲線，大家更可於店內選購咖啡生豆及觀看即時焙煎狀況，過程自動化的焙煎購物體驗，帶來全新的Bean to Cup Coffee「新鮮焙煎」體驗。店內用上4大產區、逾20個國家的咖啡豆，合共由日本進口65款咖啡生豆，並由日本團隊的J.C.Q.A.認可鑑定士（J.C.Q.A Certified Master in Coffee）及CQI（Coffee Quality Institute）認可之兩位Q-grader（Arabica）分別鑑定進口香港的生豆，保證每一顆咖啡生豆的優良水平。推介「野田土」拼配咖啡，由香港團隊研發，以巴西、秘魯、肯尼亞印尼咖啡豆調製，致力平衡及甜感的發展風味，適合手沖或意式咖啡的沖煮方法，可選購咖啡豆或於店內享用Latte。而麝香貓咖啡被視為稀有而矜貴的咖啡，店內就有由日本入口的冷泡麝香貓咖啡，取得清真Halal認證及日本認可證書，質素自然有保證。

海外首店

去過日本旅遊的對KOMEDA's coffee絕不陌生，可以說是不少遊人的「早餐店」，早幾個月已傳品牌進軍香港，等了又等，終於不再是「樓梯響」。全港首間KOMEDA's coffee將於10月登場AEON STYLE黃埔店，裝潢將沿用日本店傳統設計風格，採用木色為主調，營造舒適休閒感覺。菜單方面，保留了店舖特色，將有招牌活力早餐，只要惠顧任何咖啡飲品，即可獲贈厚多士，配料更可選擇紅豆泥、雞蛋沙律或水煮蛋。還有午間超值套餐，包括各款特色三文治及熱狗潛艇堡。甜品方面，有蛋糕、新地，以及具代表性的甜品「冰與火」，鬆軟的丹麥麵包配上牛奶雪糕，夠晒吸睛。各款特色美食配上招牌KOMEDA Blend咖啡，喺香港都可以體驗日本名古屋的好滋味。

咖啡體驗

自創飲品

連鎖店鮮少有自家飲品創作舉動，最近香港星巴克就搞搞新意思，推出首個Starbucks® Co-Brew飲品創製活動，讓大家發揮創意，挑選心水配料同裝飾，創作出夢想中的特色飲品，並有望於2023年在香港及澳門店作限定推出，連黎明（Leon）都率先試，成為首個創作飲品的顧客。「Co-Brew」，指透過聯繫咖啡及茶飲愛好者，互相分享靈感，依個人心情創作出個人專屬的飲品，再集合各人的獨特喜好及構想，融入至將會推出的飲品中。大家可以根據個人心情、對飲品的喜好，以及對「第三生活空間」的理解，演繹出經典的飲品來。如果巴絲打都有興趣，大可以由即日至9月期間，於指定日期到指定分店的飲品研製室，為飲品自由挑選配料，炮製出專屬自己的Co-Brew口味。此外，大家也可以由即日起至9月25日期間到品牌網站，先挑選飲品，之後是裝飾醬及忌廉，再揀底層配料及面層裝飾，或自訂心水配料及裝飾，再揀選心情及背景圖案，即可創製出專屬飲品來。成功提創作飲品更可成為品牌會員，並獲贈不同獎賞，如免費中杯飲品、飲品買一送一、HK$5折扣、HK$10飲品及美食折扣、商品8折等。

限額學藝

位於中環街市的茶啡酒館I-O-N 最近帶來「咖啡迷‧迷咖啡」咖啡摘要精品咖啡體驗，有4種精選咖啡工作坊，由配對、拉花、品味至沖泡，教大家展現出咖啡迷人之處。工作坊分4回，首回是配對（45分鐘），可另錢享用下午茶套餐（2位用），之後是拉花（120分鐘/6位起），緊接是品味（60分鐘）可另加錢享用午餐套餐，以後第4回的沖泡（90分鐘/6位起），由於名額每天限量，想參加就記得預約喇！