胡定欣反應慢腦筋唔靈活　笨拙一面表露無遺

藝人胡定欣聯同劇集《白色強人II》團隊昨晚（11日）為遊戲節目《開心無敵獎門人》進行錄影，定欣坦言記不起以前有否參與過該遊戲節目：「就算有都係10幾年前，印象好模糊，我今次嚟係攞回憶，同埋係將自己笨拙一面表露無遺。（最怕係邊個遊戲？）我最怕玩辣辣壽司，我唔係怕食壽司，而係驚畀人睇到反應慢同個腦轉唔切，身體同個腦唔協調，怕觀眾見到我同套劇入面嘅醫生角色唔襯，希望唔好輸咁多，能番條底線。」她指之前看了Crazy Runner那一集很搞笑：「喺弱嗰方面我應該比黃智雯強，見到佢哋贏咗好多獎品，好開心。」

而前港姐蔡嘉欣都有為節目進行錄影，她稱今次是第一次參與該節目，但完全不緊張：「因為我哋嗰組有大王（安德尊），佢係超級遊戲高手，我之前同佢拍《流行都巿》玩過遊戲，佢乜都會贏，我就比較擅長搞氣氛，但轉數都OK。」

提到早前她在網上為美容產品宣傳時，自畫黑眼圈造假，遭網民喪插，她解釋說：「個工作係公司接，我唔方便講太多，化黑眼圈都係個客戶安排，唔係我自己化。（你唔覺得咁做有問題？）個客覺得冇問題，我係驚訝我喺觀眾心目中係冇黑眼圈。其實個產品係有效，只係個手法太誇張，啲網民太聰明。（下次遇到同樣事件會唔會出聲？）我哋有時會同啲客溝通，但有啲工作係公司安排，我哋好被動。」