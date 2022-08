荷里活男星畢彼特(Brad Pitt)主演的電影《殺手列車》(Bullet Train)於早前上映,當中的動作場面及搞笑的劇情,令不少入場觀眾給予高評價。此動作片講述一班殺手因各自的原因,齊集在一列高科技子彈火車上,其後展開一系列的打鬥。

其實歷年來也有眾多以列車為背景與主題的電影,有動作片與推理片等,例如電影《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)、《屍殺列車》(Train To Busan)和《末世列車》(Snowpiercer)等,不如今次盤點有哪些經典的列車電影!