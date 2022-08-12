「雷神」基斯漢斯禾夫生日公開細個扮「蝙蝠俠」照

昨日（11日）是澳洲男星「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）39歲生日，他除了公開子女遞上生日蛋糕為他慶祝生日的片段外，亦貼上他年幼時穿上「蝙蝠俠」戰衣慶祝生日的照片。

基斯搞笑留言說：「細個嘅我睇到我依家嘅超級英雄選擇相信會好失望🦇 ⚡️」而「蝙蝠俠」的漫畫社DC亦有留言回應：「小基斯嘅品味好好，葛咸市嘅朋友祝你生日快樂。」另外有攝影師好友Cristian Prieto更神回：「或者唔係蝙蝠俠，因為你呢張相個樣似年輕積尼高遜…演小丑？？😂😂」

除了基斯之外，他的家人亦有於社交網貼文為他賀壽。他的演員兄弟里安（Liam）、Luke以及「雷神嫂」Elsa Pataky都有搞笑留言祝基斯生日快樂。其中里安貼上阿哥滑雪時成面雪的搞笑照片並留言：「基斯漢斯禾夫，生日快樂。你一啲都唔好改變。你係完美。愛你。」 而基斯阿哥Luke就穿上基斯「雷神」獨眼龍造型肖像T恤的自拍照，T恤印有「好似海盜與天使誕下嘅BB」。實行寸細佬個樣似海盜！而基斯就搞笑留言說：「阿媽向我同里安講咗佢係海盜，唔明點解佢收埋唔同你講？」

至於靚老婆Elsa就公開老公的浸浴照，照片中一隻鸚鵡企在他的頭上。她留言說：「祝我最喜愛嘅鸚鵡訓練員、孩子處理員以及馴妻漢生日快樂，你冇所不能。我哋好愛你。 🥰」