胡楓紅館Show獻唱30首金曲　 得悉張正甫離世臉色一沉：唔係嘛！

胡楓將在9月於紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，今日（12日）他為演唱會進行排練，而《愛．回家》演員蘇韻姿、陳浚霆及古佩玲亦有到場班探，並與胡楓一起合唱《朋友》。

胡楓表示排練非常順利，預計屆時獻唱30首歌曲，講到老友羅蘭，他說：「唔知佢到時唱唔唱，佢好樂意唱，但擔心唱得唔好影響咗我，佢收到我個邀請之後瞓唔到覺，搞到朋友瞓唔到就唔好啦。」至於問到其他藝人張家輝、鄭欣宜到時會唱甚麼曲目，他坦言一概不知情：「我只係知道自己要練好啲歌。（你練咗幾耐？）我平時都一路行一路唱，一年到晚都唱，呢個係習慣，唱歌唔止開心，又可以長壽，大家都可以試。（之前你話試衫有肚腩，使唔使減肥？）想減，但唔知減唔減到，一切順其自然，最緊要健康。」

另外，提到好友蕭芳芳的丈夫張正甫離世，胡楓表示愕然，他先呆了幾秒，臉色一沉並苦笑謂：「唔係嘛！咁都有。」見他眼紅紅，問到最近有否跟芳芳聯絡？他說：「經常有聯絡，我上星期先同芳芳聯絡，佢都冇提起。」

至於蘇韻姿、陳浚霆及古佩玲表示未知其他《愛．回家》演員是否能參與胡楓的演唱會，但他們三人一定會上台表演，而陳浚霆透露繼母顧紀筠會與胡楓隔空合唱：「媽咪下星期會去泰國，到時應該返唔切香港，佢兩年前喺泰國買咗層樓，但裝修好一直冇住過，裝修師傅話間屋有啲嘢已經爛咗，未入住就要維修，所以佢要飛過去處理。」陳浚霆與蘇韻姿去年亦有參與過胡楓演唱會，有幸踏足紅館，但古佩玲當時卻就因工作撞期而未能上台表演，希望今年能成事，蘇韻姿表示：「上年同《愛·回家》一班演員上台，經歷咗一個難忘時刻，今年係胡楓90大壽，係佢好重要嘅時刻，好有意義，我哋會努力唱好。」