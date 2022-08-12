港姐2022︱10號何思懿跳舞多次搶風頭　9號陳銘鳯忘記歌詞識執生

港姐19位候選佳麗日前到愉景灣進行一連7日的訓練，期間更接受麥秋成及趙增熹的歌舞劇訓練，才藝演出，今日佳麗們作預演，分組作個人及團體表演，並進行才藝表演拍攝。10號何思懿先後跳了多次搶風頭，而9號陳銘鳯則自彈自唱，但就忘記歌曲，期間叫大家大合唱掩飾，甚識執生。而16號敖嘉揚就跳得最差，手腳不協調。

何思懿成了今日的「跳舞擔當」，更站c位，她受訪時謂:「中學開始學跳舞，JAZZ、HIP HOP都學過，好多佳麗都有請教我，今日呢個都係一個搶分位，都開心嘅，不過跳到有啲氣喘！」而14號梁超怡亦跳得不錯，她指自己曾學過一、兩年HIP HOP，現要慢慢再練番，她謂：「連日嚟，除咗正式排練，我哋都有自發性去練，尋日都練到凌晨。」至於問到她身上有三處紋身，超怡明顯有所避忌，不願多談，只謂：「呢啲私人嘢，同埋都係啲私人部位，唔方便講，希望大家專注我喺比賽上面嘅嘢。」

3號陳瑞菱以及13號邢慧敏分別是兩隊團體組的隊長，剛巧又被編排同房，問兩人會否因要守隊中秘密而感到為難？邢慧敏笑言：「我都以為會有咁嘅情況，但實際又無，我哋仲成日都有商量，點樣可以幫助隊員好啲。」她還指眾佳麗的表現都相當之好，排了兩、三日經已進步很多，而身為連詩雅師妹的她，被問到會否對唱歌、跳舞有信心？她謂：「以前都無話去學過唱歌、跳舞，到決賽嗰陣應該都會玩番空中瑜伽。（MIRROR墮屏事件，會唔會對吊高環節有所擔心？）相信公司有經驗。」有學過跳舞的陳瑞菱，表演時都有板有眼，她指自己都努力練習中，並指有學肚皮舞，並視為自己才藝表演的「秘密武器」！