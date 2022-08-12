﻿﻿【美女饕廚】銅鑼灣創意西餐篇

今日為大家介紹一家位於銅鑼灣禮頓道的新西餐，進入大廈後入電梯按1字到達餐廳。由於全新裝修，環境衞生都很好，寬敞舒適。

對我個人來說，是很喜歡這裏的大廚大膽創新，令出品與眾不同，新思維給食客帶來驚喜，我們都特別前來試試，好好享受一下。

先來熱騰騰的酸種麵包，配上自家製帶焦糖味的牛油，味道微酸帶芬香。前菜是蒸蛋配魚子醬和紅蝦他他，後者用柚子和辣椒醬汁，打開蓋，有飄着淡淡的煙熏辣椒香氣。

接着是日本紅番茄（Momotaro），肉多種子少，味道濃郁，番茄的酸度較低，用黑松露高湯啫喱作調味，吃前侍應會刨上幾片新鮮黑松露，味道顯得清新宜人。

再來輕煎法國鵝肝，煎至剛剛好，裏面呈雪糕口感狀態，入口肥腴嫩滑，滋味迷人，配上簡單的配菜，用五香榛子仁和桃肉作平衡。

主菜是煎焗牙魚魚柳和西冷扒，前者用了薑黃醃製，帶東南亞風味。牛扒選用Rangers Valley，生產由純黑安格斯和和牛結合的品種，呈大理石花紋的油花，肉質相對鬆軟多汁，旁邊配菜有驚喜，咬下去脆嫩微甜，清香爽口，有點像日本大根，它就是苤藍莖，原產自地中海地區，目前德國的種植最為普遍。

到甜品時間了，帥哥大廚推出甜品車，對住我們即場表演，創作了一幅甜品畫，更以液態氮做出焦糖脆脆和火燄Crème Brûlée，煙霧繚繞，既有氣氛、又有氣勢，絕對令人興奮！我把藍莓、樹莓和焦糖脆脆放在朱古力奶油「盆栽」上一起吃，口感豐富，清新而不膩。

饕廚貼士：煎鵝肝

開大火直至鑊面有足夠高溫，放鵝肝每邊煎45秒然後上碟，煎好的鵝肝在室溫靜止一分鐘，等待鵝肝中的餘熱慢慢均勻地傳至中心位置即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）