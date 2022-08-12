丁子朗選港男前係四眼宅男　 自爆想同古天樂拍BL片

藝人丁子朗早前接受林柏希網上節目訪問，2016年參選港男入行的他，竟指完全不覺得自己靚仔，仲話參選港男前，於加拿大讀書，是一個四眼宅男兼薯仔：「我以前真係好平凡，戴眼鏡好薯仔，佢（TVB）簽我返嚟都話唔好睇，純粹貪我個樣夠親切，似隔離師奶個仔！」

入行6年，問丁子朗有冇邊一次，覺得自己於工作上做得不夠好？他則謂：「嘩，好多呀！有個好挫敗，我同阿姐（汪明荃）做一廠司儀，係做一個粵劇頒獎禮，我不斷NG，啲writer話丁子朗再讀過，全場一廠觀眾、阿姐、評判，所有人等我，全世界望住我，我已經出晒汗唔知點算，好大挫敗感，直頭諗緊我係咪唔啱做司儀，但係阿姐好好，佢話你唔得我幫你講埋佢啦，我真係喊出嚟！」

談到現時的目標，丁子朗話最想做受觀眾認同的男一，他謂：「其實唔同範疇都想試下，電影《尚氣》我之前都Cast過㗎！我最後睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅係一模一樣！嗰時喺美國、北京、上海、香港都有搵人去cast，1000個搵一個去！」

講到愛情生活，25歲的丁子朗話由18歲初戀開始，至今拍過三次拖，佢話自己不算是一個稱職男友：「我依家25歲啫，三次（拖）都算差唔多啦！我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦，衰在時間上同埋心機上！同埋我比較prefer圈外人，因為我覺得圈內人大家都知道大家啲通告，好似冇乜privacy，哈哈哈！」至於緋聞女友林宣妤，佢就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備檸檬同重口味酸糖，畀最怕酸的丁子朗做大懲罰，問丁子朗拍過三次拖，喊得最勁嘅一次是怎樣？他回應：「即刻答到畀你聽！嗰次鬧交分手，我返到屋企好似悲劇男主角，燈都唔開，自己一個坐咗喺地下度喊，諗返起當時幾美好嘅回憶，一路坐喺度喊！我覺得呢啲係偶像劇先會發生嘅事，原來真人真係會發生㗎喎！」

林柏希再問丁子朗，有冇曾經心儀過圈中女星，甚至追過但不成功？丁子朗坦白認：「拍劇時候，長期相處實會有一啲感情出現嘅！（邊套劇？）邊套就你自己諗啦，拍劇對象啦！（最後不成功，對方點樣拒絕你？）拍完就真係冇，都冇話點拒絕嘅，可能真係text message冇咁密呀，會疏啲！我都好進取，都明白嘅，即係唔使講到咁白！」丁子朗仲透露，這位曾經追過的女拍檔，至今只是合作過一次！至於有冇試過獲女藝人主動投懷送抱？丁子朗則表示：「嘩，哈哈哈，都係約下行街、食下飯咁樣囉，比識朋友更加進取，咁又感覺到嘅，具體啲又真係未去到拋胸露髀咁樣，但係都會無無聊聊搲啲水吹下！」

而成日晒肌，深得同志歡心的丁子朗，直言曾收過不少裸照，問到如果開拍BL劇，他想搵邊個做對手？丁子朗好快有答案：「古天樂囉，《大叔的愛》咁樣，哈哈哈，古天樂都真係幾好呀，由後生靚到依家，青靚白淨又係靚仔，到依家古銅色皮膚都係靚仔，真係冇得輸！我都想做到佢咁，希望自己第時年紀大嗰陣，都可以成為古天樂！」

丁子朗與余德丞感情甚好，對於余德丞離巢無綫，會否戥對方開心？定係覺得少隻香爐少隻鬼？丁子朗謂：「我覺得係正，但係唔會少隻香爐少隻鬼！正嘅原因，係我好戥佢開心，因為我知道佢係好想睇呢個世界，大家都見到佢嘅發展非常之好！」