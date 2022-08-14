吸金小天后！炎明熹200萬起步　買夠10層樓

現年17歲的炎明熹（Gigi）憑節目《聲生不息》令人氣更上層樓，短短4個月便穩袋近200萬，「錢」途無限的她，希望18歲就能首置「買磚頭」，開展買足10層樓的宏願！參與節目期間，前輩楊千嬅既教她唱歌，亦提點她做人，一句說話令她開竅，她又強調會堅持讀書升大學，不想被人覺得因唱歌而荒廢學業。

Gigi最近推出新曲風歌曲《焰》，新歌既有內心要有一團火，亦有星星之火可以燎原之意，歌曲也許會是她潛藏一面，自信爆棚，甚至帶點氣燄：「自己係有啲自卑，得少少自信，多得身邊人鼓勵，令到我有一定做得到嘅感覺，唔會否定咗自己。」

Gigi由15歲學生妹到成為《聲夢傳奇》3料冠軍、大滿貫橫掃新人獎，平平無奇的小女孩，已搖身一變成為吸金小天后，早前到內地錄影綜藝節目《聲生不息》，4個月已穩袋7位數字酬金，再加上入行至今接下10個廣告，可謂「錢」途無限！談到名成利就，她直言金錢對她並不太重要，只佔生命中的小部分，擁有金錢希望幫助別人，以及完成經常掛在口邊購買10層樓的宏願：「買咗呢10層樓之後，金錢對我嚟講只係衣食住行需要，希望能喺有生之年完成！」她目標希望能在18歲首次置業，但能否成事笑言還是未知之數。

獲千嬅點醒開竅

成名至今還只是17歲，名利當前可會被沖昏頭腦，有飄飄然之感？Gigi則說：「唔少前輩、屋企人都一直提點住我，唔可以太過自信，要保持謙卑，令到我保持住平衡心態，自己一直順其自然去做，我係一個佛系歌手。」

《聲生不息》令Gigi知名度大增，更獲葉蒨文及楊千嬅指點唱歌，千嬅的一句說話更令她釋懷開竅。對演出要求高的她，往往對表現不夠完美感困擾，千嬅指若果一下子就做到完美，未嘗過挫敗，回頭一看，最可惜是錯過了與粉絲一起經歷高低起跌的時光，她說：「同千嬅姐傾偈，話你咁諗會失去咗一班陪你一齊成長嘅人，呢句說話令我突然醒悟。」被點醒的她亦如對方名曲，心口掛個勇字，拋開疑惑向前衝。

終極目標做歌后

現時唱歌、學業兩兼顧的Gigi，覺得能夠相輔相成，近期成績反而有進步，即使在內地工作期間亦會安排時間讀書：「唱歌都要思考、有內涵，所以讀書好緊要。自己覺得唔可以因為唱歌，畀人覺得我荒廢咗學業，會將唱歌嘅毅力放喺讀書上。」明年將要考DSE升讀大學的她與公司有共識，到時會分配時間讀書，希望能順利升讀大學，想修讀音樂或時裝設計。新人獎完成大滿貫，會視「歌后」為長遠的終極目標，夢想有日能成真，但她亦自言容易滿足，能夠做一個歌星，有少少成績已經很開心。

《聲夢2》大魔王Sabrina

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》中的風頭躉Sabrina（趙紫諾），以超高難度獻唱的參賽歌《說散就散》，上載網上平台1個月已有逾100萬收看次數的佳績，成為23名參賽者中，首位破100萬的參賽者，網民大讚：「音域廣闊，唱功出色，辨識度高，又愈來愈靚女，要脫穎而出，可以說毫無難度，金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍，前途無限。」由於她現時年僅13歲，但唱功屬超班，故網民封她為師姐炎明熹（Gigi）的接班人，更睇好她最有機會勝出成為《聲夢》的第二個冠軍。

有「大魔王」外號的Sabrina，雖然和另一位參賽者「XiX」成員繆昀希都是參賽者中最年輕，不過她亦是最強履歷的一個，4歲開始學鋼琴，7歲考獲英國皇家鋼琴8級，精通鋼琴，亦擅長打鼓，更識作曲、填詞，絕對是音樂神童！

髮型：Hugo Poon @iiAlchemy

服裝：mu designer label