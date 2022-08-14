【是日通勝】

農曆七月十七

壬寅年 戊申月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、飾牆、祭祀

忌：嫁娶、除服、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、20、42、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

金牛座：經常以笑面迎人，有助改善人緣，帶來好運。

雙子座：春風滿面，社交方面無往不利，心情好到極。

巨蟹座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

獅子座：好運降臨，佩戴粉水晶，魅力可望直線上升。

處女座：健康一般，進補要因應體質，以免弄巧成拙。

天秤座：財運穩定，花錢有分寸，沒有事情需要擔心。

天蠍座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

人馬座：感情發展處膠着狀態，單身者要保持耐性。

山羊座：別把簡單事情複雜化，朋友可助你清除盲點。

水瓶座：自私自利只會惹人厭，須顧及別人的感受。

雙魚座：財運糟糕，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）蛇 怨氣重

鼠：桃花大旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

牛：健康是財富，宜趁今天讓身心好好休息。

虎：愛情運強，有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

兔：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意成果。

龍：心態正面，行動力強，做甚麼都易成功。

蛇：是日沖煞，沒機會施展才能，心情鬱悶。

馬：春風滿面，有異性向你示好，內心暗喜。

羊：腦筋轉數快，做事效率高，表現受肯定。

猴：心神恍惚，做事優柔寡斷，犯錯機會大。

雞：保持低調，勿亂說話，慎防槍打出頭鳥。

狗：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好心情。

豬：情緒不穩，疑神疑鬼，容易因小事動氣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

起名時要注意的地方

孔子說：「名不正則言不順。」好的名字是一個人形象、素質、品味之標誌，還能對使用者起到積極引導、旺運調和、平復運程的作用，因此在取名前有以下要點必須注意。

‧出生前取名字

很多家長希望孩子一生順利，心急在寶寶出生前就斟酌一個好的名字，但其實一個好的名字是需要配合寶寶的出生年月日時，才能夠詳列出來，時間不對，取得再好的名字對寶寶也起不到任何補益效果。

‧使用測分軟體取名字或測名

隨着科技發達，網上有很多測名打分的網站或軟體，只要輸入姓名，很快能自動生成一堆名字供你選擇。所謂術業有專攻，軟體是固定程式，所生成的名字分數也僅是一種供消遣數值罷了，若想名字對人的命局起正面作用，一定要以自身八字為根本，再結合姓名命理學。

‧使用疊字名

取名改名是一門學問，看似簡單，實則深含講究。疊字名雖然親切又好聽，但隨着孩子成長，疊字名容易讓人覺得孩子氣、長不大，缺少成熟度。因此為了更有利孩子的成長與發展，最好不要起有疊字的正式名。