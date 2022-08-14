古天樂「獻身」追票房　新片打硬仗班救兵

古天樂與劉青雲主演的科幻電影正在內地公映，上映9日約收3.1億元人民幣票房，要回本還要加把勁。近月古仔在內地積極宣傳，更搞笑表示只要看過該片都是他的老婆，相當賣力！

內地影壇近期掀起科幻大戰！內地紅星沈騰主演的《獨行月球》與古天樂監製兼主演的《明日戰記》成焦點，因《獨》片早一星期上畫，佔了先機，公映16日大收23億元人民幣（約26.8億港元），故排片量一直高企，令本月5日上映的《明日戰記》焗打硬仗，在排片量不及《獨》片的情況下，上映9日暫收3.1億元人民幣（約3.6億港元）。該片投資額高達3.9億元人民幣（約4.5億港元），據業界人士指出，內地宣傳、發行費用加戲院拆帳等眾多支出，票房要達投資額3倍以上才能追回成本，故《明》片真的要非常努力！

近年因疫情而甚少到內地的古天樂亦不敢怠慢，早前到內地出席首映會，之後展開連串宣傳活動，包括做網上直播，所到之處都被大批女Fans包圍！前晚他帶着新片內的標誌頭盔出席《北京國際電影節》，受訪時更拋下連日來跟Fans說的搞笑金句：「所有看過《明日戰記》都是我老婆！」

祖兒吳彥祖助攻

除了古天樂積極宣傳外，容祖兒、吳彥祖亦在社交網打氣，當中吳彥祖指古天樂是其偶像：「他對電影革新和堅持，我們都看在眼裏，能夠花很多時間單純完成一個夢想，真的很酷！從今開始他就是我的機甲男神！」希望浪接浪的宣傳攻勢，能令電影衝上更高票房。此外，「新疆四美」之一佟麗婭前夫陳思誠的科幻電影《外太空的莫扎特》早前上映，雖然有周星馳激罕拍片與他傾偈「加持」，可惜無助票房，上映30日僅收2.23億元人民幣（約2.6億港元），相當麻麻。