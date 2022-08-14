謝天華冧啜「第一美胸」徐冬冬　打破年齡界限獲封「完美CP」

謝天華與「內地第一美胸」徐冬冬在新作有場浪漫接吻戲，雖然年紀相差23歲，但沒半點違和，還被網民大讚CP感十足！近年轉戰內地的藝人謝天華，既參與綜藝真人騷，又連拍幾部電影，可謂蹤影處處，最近就與內地女星徐冬冬及湯鎮業孭飛由王晶監製的網絡電影《老闆娘2無間潛行》。故事以70年代香港為背景，冬冬飾演廉署人員白玫瑰，奉命潛伏到謝天華飾演的社團人物身邊，搜集其犯罪證據，意外揭發其神秘身份，還擦出感情。

被讚有CP感

該片近日在網上平台上架，除了冬冬的火辣造型夠吸睛外，她與天華的一場吻戲亦成為網民熱話。他們先手拖手並肩而立，未幾鏡頭一轉，2人情深對望，接着天華慢慢靠近冬冬，並上演一場甜蜜吻戲，如同熱戀中的情侶。

天華雖已55歲，但向來重視保養，身形Fit到漏，即使與32歲的冬冬相差23載，仍沒半點違和感，更被網民大讚CP感十足：「全都演技在線！」、「冬冬姐演技真的是太強了！吻戲拍得也好好，太棒啦！」至於片中另一亮點是「晶女郎」桂晶晶，身為回族美女的她，在片中不乏性感場面，與冬冬大鬥法！