麥美恩吊威吔狂晒腿功　力抗「絕代八嬌」搶Fo

麥美恩於無綫劇《痞子英雄》中，飾演「夢一場」老闆娘無雙，並率領「絕代八嬌」梁雯蔚、陳詩欣、黃婧靈、杜穎珊、陳欣茵、林可悅、呂靜文以及李芷晴大晒冷，盡騷修長美腿。

麥美恩的登場方式十分搶Fo，吊威吔「飛」出場仙氣十足；「絕代八嬌」亦不讓她專美，除了造型亮麗亦多才多藝，表演跳唱《真真假假》，都相當有趣！

談到今次古裝造型比較「涼爽」，麥美恩笑言：「因為要狂露腿，所以身形瘦削啲、會好睇啲，開拍之前都有狂做運動同埋節食。同埋我要好小心保護雙腳，好驚整花對腳令到造型冇咁搶眼！」提到吊威吔出場，她笑言其實壓力頗大：「現場有幾十個演員睇住我出場，唔夠膽NG 太多，好彩我做咗幾次導演就收貨，最感動係現場所有演員為我拍掌歡呼！」

今次亦是麥美恩首度拍打戲，她指開拍前一個月便開始上堂練習：「師傅好好咁度身訂造咗一啲招數畀我，顯得我打起嚟一有種美態。」美恩日前在社交網上載練習打戲的花絮片段，見她非常認真地與師傅對打過招，表現專業。

「絕代八嬌」之一的波波則透露為了該場歌舞戲齊齊練習了三天，因而拍攝過程相當順利，她坦言今次表演難度頗高：「雖然平時都有表演開跳舞，但今次要用埋真聲去唱。」提到集合8 個女仔一同拍攝，波波笑言十分開心：「我哋八個喺埋一齊就會係咁傾偈同食嘢，監製一嗌放消夜，我哋八個就會一支箭咁衝過去，好似一個移動美食團。」另下周劇情講述「夢一場」舉行《魁夢傳奇》選美比賽，由於咩人都參加得，故心廣體胖的「娟娟」小寶、「哨牙珍」何泳芍、「豆皮姐」尹詩沛、「糖妹」羅毓儀、「菜婆」蘇麗明、「花姐」葉凱茵等都會參賽，與「蠻儀」陳瀅、「小妹」JW同場爭妍鬥麗，選美過程笑料百出。