亞洲第一人！楊紫瓊獲頒美國電影學院榮譽博士學位

上周度過60歲生日的華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh),剛登「六」即喜事重重,繼日前《聖巴巴拉國際電影節》公布她是今屆「卻德格拉斯成就獎」得主之後,昨日(13日)她亦獲美國電影學院(AFI)頒授「榮譽藝術博士學位」,成為首位獲得AFI榮譽學位的亞洲人。

頒贈儀式於美國洛杉磯的TCL中國劇院舉行,大會更邀請到最近與她在賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)中合作過的導演The Daniels (Daniel Kwan和Daniel Scheinert)向她頒發榮譽。其中Daniel Kwan介紹她時就大讚在電影中駕電單車跳上一架行走中的火車上好有型!他亦爆Michelle拍攝《奇》時經常向他們說:「如果呢部戲唔好收,我會殺死你哋。」大會播放完她多年來在電影的精彩演出後,The Daniels即說:「有請楊紫瓊博士出場!」Michelle獲頒學位後即說:「今日你令我阿媽成為全世界最快樂嘅媽媽。」而她亦不忘搞笑說:「我諗佢(母親)終於覺得我係一個有一份真工作嘅成年人。而我亦要不斷同佢講:『阿媽,我唔係真正嘅醫生,我唔會開處方藥物。』」

過去獲得該榮譽的電影人包括奇連伊士活(Clint Eastwood)、史碧奇李(Spike Lee)、海倫美雲(Helen Mirren)、昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)等。