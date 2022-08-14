【心理測驗】吃一口咖喱　探索財富密碼

一個人的口味全憑自己的喜好而定，甚至隨過年歲、閱歷的增加而有所改變；但大家又有沒有想過，個人的口味都與自身的性格息息相關？日網「Mery」中有一道選咖喱測金錢觀的心理測驗，準與不準，一試便知。

【問題】

假設你去到一間著名專賣咖喱的餐廳，你會選擇以下哪一款的咖喱？

A.咖喱烤雞

B.咖喱海鮮

C.咖喱蘑菇

D.咖喱蛋包飯

【結果分析】

A.花費謹慎

你是一個用錢小心的人，因為你相信有錢可以做很多的事，因此不會亂花費。對於個人的需要，例如這個需要用多少錢？甚麼時候就要適度花費，你都有一套清晰的概念，因此往往很容易達成目標。

B.少金錢心

對於金錢並不執着的你，從不會被其所束縛，有沒有錢對你來說並不是十分重要，因為即使不花錢，你亦會找到很多享受生活的方式，讓自己感到快樂，一樣富足。

C.花費豪爽

對於金錢，其實你沒有甚麼概念，只要是喜歡和想要的東西，就會豪不猶豫地買下來，而不會先思考自己的經濟能力。身為有多少花多少的人，通常都是「月光族」，存款相當困難，真係要唱番句「銀行存款等如零」呀！

D.看重金錢

身為一個典型的金錢控，你十分愛儲蓄，帳戶上升的數字才會令你有安全感，銀包內的錢也不想輕易使用。如果銀行的存款變少，就會令你感到焦慮，其實「應使得使」，別讓自己變成守財奴。