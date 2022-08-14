謝安琪方皓玟騷照開　大屏幕黐牆靠燈光助興

歌手謝安琪（Kay）與方皓玟（Charmaine )昨晚（13日）在亞博舉行演唱會，首度合作開騷的兩人默契十足，歌衫亦襯到絕，開場時，她們分別穿上搶眼的桃紅色與橙色褲裝，但Charmaine的服裝在胸下位置開窿微露波邊較為養眼。

鑑於之前MIRROR演唱會發生意外，現場所有大屏幕均安裝在牆上，舞台設計簡潔，靠雷射燈光作舞台效果，期間加入煙火元素。Kay透露要處理很多狀況才得以順利開騷，並指個唱前收到好多朋友傳訊息鼓勵、支持及祝福：「叮囑我哋舞台上安全，知道依家好多嘢未必能如期，的確係受到影響，大家都畀咗好多信心我哋，同我哋講只係嚟聽我哋唱歌，係靠你哋畀信心，令我哋做得成演出。」而Charmaine稱近期發生很多事，她希望為大家帶來開心的火，保持開心正面度過每一天。

講到2人的淵源，Kay表示她們相識已久，緣份很早便開始，Charmaine續說：「我有首歌《I Wanna Be Strong》係你唱Demo，你唱得好好，我唔收唔得。」Kay指這首歌是出自老公張繼聰之手，自己作為免費勞工唱Demo：「但張繼聰話隻歌賣得出係因為佢唱得好，我同Charmaine都記得係我唱Demo，但張繼聰唔記得，仲衝出來邀功。」Charmaine亦指沒有聽過張繼聰版本，Kay笑言這已成為一個迷及都巿傳說。

期間2人分別發表對音樂的感受，Charmaine坦言覺得音樂好特別：「我一直離唔開音樂創作，音樂令我成長、學懂謙卑、進步，令大家連繫一齊，你哋咁遠來到聽我哋唱歌，一定係好愛我哋，希望大家有勇氣力量迎接每日生活。」至於Kay唱畢《神奇女俠的退休生活》及《節外生枝》後表示：「呢兩首歌係我早時期嘅歌，喺我短短事業生涯中有兩次長休息，有個體驗係放下工作係點？我會掛住乜嘢？原來係掛住你哋嘅感情，依家大家都係養生Mood，有啲睇佢由小學升中學，有啲人結婚畀結婚相我睇，有啲生咗小朋友搵我改名，有啲去外地生活，好掛住香港、音樂同我哋嘅感情，做歌手唱歌係好真心分享音樂，唔知你哋幾時喺邊度聽到，我唱歌時係想用音樂陪伴住你，依家做音樂嘅心態係好純粹分享，好誠實去分享心面感覺。」其後她介紹新歌《憶年》時謂歌曲是懷念當年：「細個時爸爸帶我去唔同區，去公園、去食嘢、玩啲唔花費嘅嘢，帶畀我好好回憶，依家我都一樣帶小朋友去唔同地方講番同樣說話，呢啲就係傳承。」