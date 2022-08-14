「鐵甲奇俠」回歸《復仇者》　粉絲睇好《怪奇》新星取代唐尼

漫威主席Kevin Feige早前在動漫節Comic-Con上宣布未來開拍《復仇者聯盟》（Avengers）第5及6集《Avengers: The Kang Dynasty》以及《Avengers: Secret Wars》。近日有指漫威會再次安排王牌超英「鐵甲奇俠」於最新兩集中重現，不過羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）不會再演該角色！

雖然他主演的「鐵甲奇俠」已在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers:Endgame）中壯烈犧牲，但由於下一階段的超英片被定為「多元宇宙傳奇」，所以極有可能安排其他平行時空、不同版本的「鐵甲奇俠」出現。近日有消息指，新版本的Tony Stark（鐵甲奇俠）的年齡較年輕被設定為20多歲到30出頭，所以一直被傳會接棒的湯告魯斯（Tom Cruise）不會飾演該角色。

有粉絲就推薦近期憑人氣劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第4季而走紅的英國新星 Joseph Quinn飾演「鐵甲奇俠」。粉絲認為Joseph樣貌似足年輕時代的唐尼。不過暫時漫威方面對「鐵甲奇俠」一角的人選未有定案。