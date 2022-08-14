蕊蕊吸男客人試生酮　梁奕藍戥阿Mo不值：表演使乜飛高飛低

藝人蕊蕊最近入股《全民造星》歌手梁奕藍（Hayden）的生酮食品生意，近日首次參與美食展，Hayden笑言有對方加入，令男士客戶比例大幅提升，蕊蕊表示：「我身邊啲男性朋友同老闆經常要應酬，好多都有身體問題，生酮飲食唔止係減肥，糖尿病或三高，醫生都建議食，所以佢哋都會問我意見同想試食。」講到投資金額，Hayden指單憑對方的外表已經無價，蕊蕊坦言有意加大投資金額，因他們計劃開餐廳：「Hayden好犀利，之前半年開3間店，否則我唔會主動搵佢合作，我唔識做生意，見佢咁成功，我如果自己做，不如一齊做。」她透露之前做生意都蝕錢收場：「我之前開過舞蹈學校，但冇乜理，執咗我都唔知，又開過水晶店，全部夾埋都蝕咗6位數，不過都係學習過程。」Hayden謂現時先做好香港，待疫情緩和後再發展內地及東南亞市場。

另外，提到MORROR演唱會發生意外，Hayden跟受傷的舞蹈員阿Mo參加同一屆選秀節目，他說：「我都認識佢，希望佢快啲好番，心入面都唔舒服，我覺得意外發生有好多原因，但預算上一定係有啲問題，我都做咗2年生意，生意係慳番嚟，但慳錢好多方法，其實MIRROR 12個人，加埋專業舞蹈員已經好好睇，想慳咪個舞台做得簡單啲，就算平地，睇佢哋12個人都夠，使乜飛高飛低，如果想飛高飛低畀驚喜觀眾，就要用最專業團隊花錢做最穩陣最安全嘅製作。」蕊蕊祝願阿Mo早日康復，不要再發生同類型事件，並期望業界注重舞蹈員的保障。