波鞋入面有啤酒　行兩步會醉嗎？

有冇試過行行吓街飲啤酒？如果話你知有款波鞋，可以令你時隨時隨地歎啤酒，你會着上腳嗎？說的其實是啤酒品牌Heineken與人氣設計師Dominic Ciambrone

合作的一款聯乘波鞋，由於鞋底注入了啤酒，所以想飲的時候，打開鞋底直接開喝便可以。有網友見到設計後笑言：「着住行多幾步，分分鐘會醉倒街頭！」對啤酒興趣不大？又可以換上Puma x Coca-Cola聯名服飾。雖然設計中沒有暗藏汽水，未能一邊着一邊飲，但服飾上的汽水與潮流元素，係可樂迷到都會心心眼！

真•啤酒波鞋

為了成功打造話題作，一直都有不同品牌跨界合作嘗試引起大家關注。今次啤酒廠商做到了！他們找來著名的波鞋設計師Dominic Ciambrone，以Heineken Silver啤酒為設計靈感，因此鞋款主要由綠、紅、銀3色組成，鞋底更注入真正啤酒，目的是讓人有踩着啤酒走路的感覺。鞋舌位置還附有金屬開瓶器，要隨時開酒飲話咁易，相信一眾酒鬼與鞋頭見到都會好興奮。不過不要高興得太早，根據外媒報道原來此鞋款只會生產32對，其中7對會在新加坡發售，價格仍是未知數。

同場加映：可樂運動服飾

買唔到啤酒鞋，不如着汽水上身？PUMA與Coca-Cola合作推出的首階段聯乘服飾，近日率先在官網發售。靈感源自可口可樂標誌性包裝的服飾系列，有齊Tee、Polo Tee、連帽衞衣及短褲等多元化單品，均用上黑、白、灰藍、墨綠及深紅色設計，並配以復古可口可樂的細紋圖樣點綴，Retro味甚濃。而第2階段將會推出3款鞋履，當中的Rider FV慢跑鞋，不但融合了現代設計元素與經典特色重塑，更用了薄荷綠拼銀色PUMA Formstrip跑道標誌，格外清新討好。