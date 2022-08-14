在新片要保衛地球　姜皓文自爆家人比佢仲興奮

藝人姜皓文和導演吳炫輝日前接受香港開電視主播王凌燕專訪。以往由吳炫輝製作特效的電影曾在各大頒獎禮獲頒最佳視覺效果獎，這次首次執導港產科幻電影便是大製作，他坦言有壓力：「作為導演第一次嘗試涉及4億5千萬的電影，現場有很多工作人員、很多部門，他們需要等你指揮。我們做視覺特效，過往是協助執行，今次負責指導，加上今次有大量新的技術放入電影當中，要與所有部門、演員，溝通得很好。所有人都給了我很多信心，減少了壓力。」

飾演部隊成員的姜皓文就表示很驚喜能參演：「初時想不到是這麼大型的科幻英雄片，知道後很興奮，因爲我家人都很愛看這類科幻機甲片，我有份去保衛地球，他們比我還興奮。」問到有否參考外國科幻片，吳炫輝就指想避免製作偽荷里活片：「大家知道呢套戲嘅監製兼演員古天樂有自己的收藏庫，很多玩具、荷里活機甲、機械人的收藏庫。他帶我參觀，參觀時，他不是叫我作參考，看完後他就說，我們不要這些，所以你看的全部不要，我們要一部屬於香港的裝甲片。」

古天樂和劉青雲也有演出新戲，姜皓文說與他們合作多次：「古生很照顧演員，很照顧我，他常與我解釋場口，談演出上的事，很合拍。青雲我入行時已視他為偶像，由電視劇已開始喜歡青雲。我一直在想，我又這麼黑，他也如此，會否像他那樣？其實還差十萬九千里。所以我很開心，跟青雲合作是很享受的，希望向他學習，與這麼專業的演員合作是另一番滋味。」