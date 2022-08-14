暗示將合體出歌　EXID齊人開直播慶祝出道10周年

2012年出道的韓國女團EXID曾憑《Up & Down》一曲爆紅，組合於2019年5月與事務所約滿，Hani與正花決定不續約，其他3名成員之後亦跟事務所解約，組合活動暫告一段落，但當時她們曾強調並不代表解散。

EXID昨日（13日）迎來出道10周年，5名成員特別合體影貼紙相慶祝，晚上更透過網上平台舉行《EXID十周年生日派對直播—WE ARE EXID》，是她們相隔多時合體上節目，成員LE坦言因為已有很久沒有亮相節目，見到有燈射向她們時感覺很微妙，隊長Solji便說：「我有來過這裏拍節目，今次有成員一起實在太好了，感覺好安心和幸福，太幸福了。」Hani則表示：「我們昨天不是飲了很多酒嗎？因為喝了酒，所以依然覺得興致勃勃。」

而不少粉絲都表示想她們5個人一起唱出《Night Rather Than Day》，因當年Solji因為患上早狀腺機能亢進症而要停工接受治療，沒有參與演出，成員便賣關子說因為涉及劇透，所以暫時不會跟大家透露詳情，當談到組合最後推出的歌曲《ME&YOU》時，有粉絲留言說：「為甚麼這是最後的歌曲？趁我們說好話的時候，姐姐們快些回來吧！」LE便說：「我們甚麼時候說過是最後呢？我們沒有說過是最後呢。」似乎是暗示組合將會合體出歌。