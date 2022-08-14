淫定鹹濕？陳瀅自爆睇蔣家旻裙底　搞埋陳曉華辣手摧花

藝人陳瀅與周嘉洛今日（14日）為劇集《痞子殿下》宣傳，正在拍攝《美麗戰場》的陳瀅姍姍來遲，活動尾聲才現身，陳瀅指大家很有團隊精神，由於同劇的JW（王灝兒）正在拍攝《聲夢傳奇2》未能到場，所以她一定出席撐場。

講到收視，兩人均大感滿意，並收到不少鼓勵及正面留言，陳瀅說：「好多人話套劇令人好輕鬆同有番追劇嘅感覺。」之前劇中演員進行直播要求觀眾留下負面評價，陳瀅笑言JW覺得留言未夠刻薄，嘉洛說：「有網民話我個人唔得，因為呢個好主觀，每個人觀點唔一樣，我唔覺得係刻薄。」陳瀅稱網民指其角色好淫，但她強調角色是鹹濕而非淫：「因為我女大將軍，即係男人鍾意睇女人咁，所以見到朱敏瀚會流口水。（你本身係鹹濕定淫？）我本身係鍾意睇女仔，拍《美麗戰場》時我成日睇蔣家旻裙底，又會搞陳曉華。」

嘉洛笑問這是否她近年沒有拍拖的原因，陳瀅即時澄清自己沒有改變，仍是喜歡異性。劇集主題曲由嘉洛主唱，問他是否想進軍樂壇？他自嘲：「好慶幸，我哋套劇內容好豐富，首主題曲唔係集集都播，有人問過JW覺得我唱成點，佢叫我集中演戲好啲。」

另外，早前劇集播出一幕比武招親中，講述參賽者被從天而降的巨物擊中，與MIRROR墜屏意外相似，被指是神預言，陳瀅指沒有可能，因為已是年多前拍攝，又指當時拍攝辛苦，至於有觀眾表示看到後感不安，嘉洛坦言：「好不幸地發生咗件不幸事，但我哋套劇當然唔係嗰個方向，只係純粹巧合，我知道嗰段時間大家都唔開心，套劇出街都係想令大家開心，希望觀眾睇嘅時候唔好將唔開心嘅事掛鈎。」