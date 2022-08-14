李鍾碩與Yoon A獄中重逢　《律戰江湖》收視再創新高

韓國男星李鍾碩與女團少女時代成員Yoon A合演的MBC新劇《律戰江湖》昨晚（13日）播出第6集，講述捲入殺人案的李鍾碩在獄中為了生存和保護妻子Yoon A而扮成天才騙子Big Mouse，Yoon A聽到消息後一度懷疑李鍾碩，為了親自求證而到監獄做義工。

李鍾碩見到Yoon A後十分驚喜，Yoon A卻質問他：「你真的是Big Mouse嗎？」李鍾碩發現附近裝了鏡頭和偷聽器，便帶Yoon A到沒有人看見的地方，並說出自己扮成Big Mouse的原因，又指要在監獄找出真正的Big Mouse和徐在勇未發表的論文，Yoon A終於恢復對李鍾碩的信任，並表示會幫助他。

新一集平均收視錄得10.8%，比上集升1%，再創收視新高，繼續稱冠同時段劇集，金世正主演的《今日的網漫》則錄得2.8%，比上集下跌0.6%，是開播以來最低收視。

另外，少女時代昨晚以齊人陣容亮相節目《認識的哥哥》，泰妍指自己過往是隊長，但現時隊長制度已經改變，每個月由不同成員做班長，而現時隊長是Yoon A，她又笑指從前做隊長好艱難：「我們出道時沒有Wifi，也沒有手提電話，要聚在一起的話，一定要走出去，現在是最適合做隊長的環境。」Yoon A就笑指現在做隊長也不簡單：「希望孝淵姐姐可以快些看短訊，她總是不看訊息。」