李少光逝世︱獨子李霖恩不理爸爸反對入娛樂圈

前保安局局長李少光今日（14日）在寓所睡夢中安詳離世，終年73歲。其獨子是41歲無綫藝員李霖恩，其實李霖恩曾在訪問中透露從小父親管教嚴格，他13歲就被送往英國讀書，返港後就讀香港理工大學機械工程系，但只讀了一個學期就輟學。由於當年他在英國時因為想返香港，所以欺騙爸爸沒有被學校取錄，而堅持回港。

他記得到外國留學前，爸爸要他謹記3件事：「第一，要得自己是一個基督徒；第二，自己是姓李，不要給李家丟人；第三，自己是一個中國人。」因這樣做甚麼都不會錯得太離譜。返港後，他於2003年成功考入第17期TVB藝員訓練班，雖然被爸爸反對，但他仍然堅持入娛圈，最終他的爸爸在無可奈何下，接受兒子選擇入行的決定。

於2008年李霖恩與相戀多年的女朋友方燕凌（Candy）結婚，婚後育有對仔女。但以「官二代」身份入娛樂圈，仍無助他的星途，參演過劇集《天與地》、《誰家灶頭無煙火》、《愛．回家》等，多為綠葉角色。近年他與朋友合資搞網絡電影製作，兼開辨經理人公司，但慘蝕7位數收場，之後又毅然進軍冷門的殯儀業，以作多方面發展。