張敬軒話要娶七仙羽過門　情約下世送埋隻「豬」畀佢

堪輿學家七仙羽（七師傅）的《師傅七都識唱笑會》昨晚（13日）尾場邀請到她稱為「下一世老公」的張敬軒（軒仔）擔任嘉賓。七師傅笑稱花很多工夫釣「大J」，軒仔表示在後台聽到很多笑料，要求她廣東話時要「講得正」並問她：「你剛剛叫人蛇精，你怎樣講？」七師傅說：「『射精』又將『我釣你』講成粗口『我X你』。」軒仔即忍不住笑到彎腰。

軒仔稱不知何時開始演唱會流行送禮環節，對七師傅說：「你經常叫我『老公』，我要對得住你，要送份定情禮物畀你，你下一世有可能過我張家門，有可能！因為有很多變數，可能我個樣子變咗，你認唔到我，我喺代言嘅英皇珠寶買咗呢份嫁妝畀你。」七師傅則說：「我認得你，點都唔會放過你。」軒仔打開首飾盒展示一條用作結婚的真金豬牌頸鏈。七師傅問他是真金還是假的？軒仔表明拎「假嘢」上台，更指着她說：「真係有咁大隻豬，呢份禮物係有意思嘅，希望祝福你似豬咁樣珠圓玉潤。」更即時幫七師傅戴上豬牌頸鏈，台下即大叫錫錫，據知金豬鏈要成14萬。

七師傅對軒仔說：「台下叫『打車輪』點算？親嘴要刷牙，但我還未刷牙。」七師傅真的想吻軒仔，但軒仔則避開，更對她說：「我唔係拒絕你，但怕唇印印喺我哋臉上似青宮貴妃。」

之後軒仔在七師傅臉上吻了作為補償。七師傅即說：「多謝下世老公。」七師傅回禮送上一紅一橙色內褲，更表明尺碼也符合軒仔，軒仔問怎知道他的尺碼？七師傅竟然稱自己試過，更要求軒仔當場穿上，軒仔尷尬表示晚上回到家試着，但七師傅要求她在家穿上後要影相放在網上平台，否則不能證明他真的有穿過。軒仔最後忍不住說：「真是豈有此理。」