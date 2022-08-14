紅館求婚原來係無心插柳？葉佩雯識穿郭偉亮驚喜嗌得意

藝人郭偉亮（Eric）有份主持的節目《鋪鋪Poker》，最新一集邀得太太葉佩雯（Grace）任嘉賓，除了切磋Poker，Grace還大方分享Eric當年求婚的小插曲及趣事。基於Eric當年原打算趁日本旅行順道求婚，豈料遇上「311大地震」被逼擱置，故只是隨意把求婚戒指及帳單放在抽屜中，沒料數個月後遭Grace意外發現，令驚喜「見光死」，Grace憶述說：「佢仲叫我當冇件事，但我覺得好得意。」Eric聞言便抗議：「得意？好貴架！」更指由於Grace不求名份，但演唱會拍檔Jerald（陳哲廬）鼓勵下，決定於紅館台上演求婚記，不過整件事除了要瞞著Grace進行，還要隱瞞陳奕迅，他說：「因為佢把口太疏。」Grace亦笑著憶述當時情況：「我冇得唔肯，佢喺個台度求婚架嘛，焗住Say Yes！」

談到二人同居多年才結婚，他們坦言當初同住時經常吵架，原因是Grace當時情緒不穩定，Grace說：「我嗰時情緒好差，可能工作好大壓力，唔識去處理，會攞咗佢嚟發洩、會將所有負能量畀晒佢。」至於Eric則盡顯護妻一面說道：「佢對眼會好恍忽，跟住激動咁攞嘢呀、掟嘢呀，但我想幫佢解決問題。」