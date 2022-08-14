年紀相差11年有代溝！張馳豪唔敢搵姚焯菲做螢幕CP

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）與「聲夢」張馳豪（Aska）今日（14日）現身將軍澳出席活動，吸引大批粉絲到場，活動上2人分別演繹個人單曲《#BFF》及《色彩背面》，亦播放由2人合作重新演繹的經典廣告歌《陽光空氣》MV。

2人指拍攝當日烏雲密布間中下大雨，幸得天公作美拍攝時陽光普照，令MV能順利完成。MV中Chantel有踩滾軸溜冰一幕，她表示是首次接觸該運動：「拍之前導演安排導師幫我特訓，由練習到正式拍都只係跌過一次。」2人對今次合作非常滿意，問到有否考慮繼續發展成螢幕CP，Aska笑稱：「我覺得唔係咁好。（唔滿意Chantel做女友？）我年紀大咁多！相差11年喎。（揀女友可相差幾多年？）其實又冇話設定唔可以爭幾多年，當你遇到一個啱嘅時候就會知道。」Chantel即搞笑表示與Aska有代溝，表示自己年紀尚小，暫時未能接受相差太遠。

早前「聲夢」15人表示有意再開騷，問到現時進度，Aska指現時只是很初步，一切留公司決定，Chantel則希望今次能衝出麥花臣，到更大的場地開騷。