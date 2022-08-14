HARUKA　巨乳不墮

對於大波妹嚟講，胸部下垂係一大煩惱，始終地心吸力嘅影響難以避免，點先可以令巨乳保持堅挺？咁就真係要請教一下身材火辣又充滿活力嘅HARUKA！

極品靚偈

日本寫真界有唔少女優都出身於藝能組合，好似今日為大家介紹嘅HARUKA，就係嚟自舞蹈員組合CYBERJAPAN DANCERS（CJD）。講真今年26歲嘅佢，初出道嗰陣有啲Baby Fat，家陣塊面瘦削咗，美艷程度同女人味都提升唔少！身材方面，HARUKA副偈可以話係極品，甚至接近完美，三圍數字已經說明一切，上圍對F奶飽滿得嚟又堅挺，配合條幼幼蛇腰同埋桃子形美尻，組成誘人曲線，而且一身古銅色肌膚緊緻細滑，肉地又夠晒結實，拍埋去一般寫真妹，確係高出幾班。

每日倒立

身兼舞團成員嘅HARUKA，平時除咗拍寫真，仲會同一班隊友四出表演火辣舞步，表演場地以夜店為主，有時又會拉大隊參加泳裝攝影活動，或變身女僕去咖啡店表演。由於阿妹嘅人氣唔差，上年又推出咗實體寫真集，所以最近獲邀為「週刊SPA! 創刊34周年記念合併特大號」演出，拍攝咗一輯性感浴衣造型照。其實HARUKA嘅身材之所以咁弗，除咗同跳舞跳得多有關，亦因為識得保養，而為咗令一對F奶唔下垂，佢每日都會用乳霜為胸部按摩，仲會做倒立，等對F奶可以暫時唔受地心吸力影響，真係好勤力喎！